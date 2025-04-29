Долар продовжить зростати: українцям сказали, яким буде курс найближчими днями

Прогноз курсу долара та євро на 28 квітня — 2 травня.

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Яким буде курс долара з 28 квітня до 2 травня / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Ключові тези:

Цього тижня курс долара буде в межах від 41,20 до 42,20 грн/дол

Курс євро буде від 46,40 до 48,30 грн/євро

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах від 41,20 до 42,20 грн/дол. Про це повідомив аналітик Олексій Козирєв в матеріалі для Мінфін.

За його словами, курс євро у банках коливатиметься в межах коридору купівлі та продажу від 46,40 до 48,30 грн/євро.

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"Більшість обмінників фінкомпаній і банків працюватимуть зі спредом за доларом у межах від 20 до 25 копійок, а за євро - у межах від 20 до 50 копійок. Оптові обмінники працюватимуть зі спредом у 15-20 копійок за доларом і близько 20-30 копійок за євро", - наголосив він.

Аналітик також розповів, що котирування долара на міжбанку перебуватимуть у межах коридору від 41,40 до 42,05 грн/дол, а курс євро на торгах цього тижня - від 46,57 до 48,15 грн/євро.

"Нацбанк змушений буде щодня виходити на ринок з інтервенціями з продажу долара, щоб максимально згладжувати курсові перекоси на нашому ринку як щодо долара, так і, опосередковано, щодо євро", - підкреслив Козирєв.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, минулого тижня валютний ринок України зіткнувся зі зростанням дефіциту іноземної валюти, що змусило Національний банк значно збільшити свої інтервенції та допустити ослаблення гривні.

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський заявив, що у травні гривня може сильно впасти щодо долара та євро. За його словами, в травні курс гривні коливатиметься на рівні 41,2-42,5 грн за долар, курс євро 46,0-49,0 грн за євро.

Водночас, в макропрогнозі інвесткомпанії ICU повідомляється, що Національний банк України не буде послаблювати гривню тривалий час і курс долара зросте лише до 43,5 гривень до кінця 2025 року.

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