Долар і євро подорожчали: який курс валют 28 квітня в Україні

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" в понеділок, 28 квітня, подорожчав на 10 копійок і становить 41,95 гривні за долар.

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Долар і євро подорожчали / Колаж: Главред, фото: УНІАН, freepik.com

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Який курс валют у НБУ

Який курс валют у "ПриватБанку"

Який курс валют в обмінних пунктах

Курс долара України зріс на початку тижня. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Зокрема, Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Американська валюта дорожчає четвертий день поспіль.

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Офіційний курс на 28 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7513 гривень за 1 долар (+0,0623 грн).

Офіційний курс євро склав 47,3856 гривень за 1 євро (-0,0315 грн).

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" в понеділок, 28 квітня, подорожчав на 10 копійок і становить 41,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок - до 47,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро - за курсом 46,85 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" в понеділок зріс на 18 копійок і становить 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 28 квітня, подорожчав одразу на 46 копійок і становить 48,08 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 47,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,80-41,83 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Курс валют в Україні - останні новини

Як писав Главред, протягом поточного тижня на валютному ринку прогнозується відносний спокій. З 28 квітня по 4 травня курсові показники міжбанку і готівкового ринку вирівняються, а різниця між курсами буде незначною. Таким прогнозом поділився начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лісовий.

Нещодавно кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський розповів, що в травні гривня може сильно впасти відносно долара і євро. За його прогнозом, у травні курс долара коливатиметься на рівні 41,2-42,5 грн, а європейська валюта коштуватиме 46,0-49,0 грн за євро.

Тим часом аналітик Олексій Козирєв вважає, що Нацбанк не допустить ніяк особливого просідання курсу долара в Україні. Однак і говорити про сильне довгострокове зміцнення гривні до долара, виходячи з курсу долара в 45 гривень, не доводиться.

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