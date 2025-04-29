Зміцнення долара в Україні: яким буде курс американської валюти

Скільки може витратити НБУ на підтримку курсу.

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Курс долара підскочив / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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НБУ поки не планує подальше ослаблення гривні

Зміцнення долара в Україні назвали тимчасовим

Минулого тижня валютний ринок України зіткнувся зі зростанням дефіциту іноземної валюти, що змусило Національний банк значно збільшити свої інтервенції та допустити ослаблення гривні. Про це повідомляється у щотижневому огляді інвесткомпанії ICU.

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За даними аналітиків, обсяги продажу валюти з боку бізнесу знизились, що спонукало НБУ майже вдвічі збільшити валютні інтервенції — до 619 млн доларів. Це дещо перевищує середній рівень із початку повномасштабної війни. У відповідь регулятор послабив курс гривні на 0,9%, до 41,75 грн за долар.

Попри це, роздрібний сегмент залишався профіцитним — громадяни продовжували продавати валюту, хоча й у менших обсягах: чистий продаж скоротився до 19 млн доларів.

Щодо перспектив валютного курсу, в ICU вважають, що ситуація є короткостроковою:

"Динаміка курсу минулого тижня навряд чи свідчить про готовність чи бажання НБУ і надалі поступово ослаблювати гривню, і найближчим часом ми можемо побачити зворотній рух", — йдеться в огляді.

Цього тижня очікується активізація експортерів у зв’язку з наближенням строків сплати податків, що може позитивно вплинути на пропозицію валюти на ринку.

Аналітики також нагадали, що значні обсяги міжнародної допомоги дозволяють НБУ утримувати відносну стабільність курсу гривні до долара.

Курс валют в Україні - останні новини

Як писав Главред, протягом поточного тижня на валютному ринку прогнозується відносний спокій. З 28 квітня по 4 травня курсові показники міжбанку і готівкового ринку вирівняються, а різниця між курсами буде незначною. Таким прогнозом поділився начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лісовий.

Нещодавно кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський розповів, що в травні гривня може сильно впасти відносно долара і євро. За його прогнозом, у травні курс долара коливатиметься на рівні 41,2-42,5 грн, а європейська валюта коштуватиме 46,0-49,0 грн за євро.

Тим часом аналітик Олексій Козирєв вважає, що Нацбанк не допустить ніяк особливого просідання курсу долара в Україні. Однак і говорити про сильне довгострокове зміцнення гривні до долара, виходячи з курсу долара в 45 гривень, не доводиться.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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