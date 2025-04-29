Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Зміцнення долара в Україні: яким буде курс американської валюти

Руслан Іваненко
29 квітня 2025, 09:13
31
Скільки може витратити НБУ на підтримку курсу.
Зміцнення долара в Україні: яким буде курс американської валюти
Курс долара підскочив / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про головне:

  • НБУ поки не планує подальше ослаблення гривні
  • Зміцнення долара в Україні назвали тимчасовим

Минулого тижня валютний ринок України зіткнувся зі зростанням дефіциту іноземної валюти, що змусило Національний банк значно збільшити свої інтервенції та допустити ослаблення гривні. Про це повідомляється у щотижневому огляді інвесткомпанії ICU.

відео дня

За даними аналітиків, обсяги продажу валюти з боку бізнесу знизились, що спонукало НБУ майже вдвічі збільшити валютні інтервенції — до 619 млн доларів. Це дещо перевищує середній рівень із початку повномасштабної війни. У відповідь регулятор послабив курс гривні на 0,9%, до 41,75 грн за долар.

Попри це, роздрібний сегмент залишався профіцитним — громадяни продовжували продавати валюту, хоча й у менших обсягах: чистий продаж скоротився до 19 млн доларів.

Щодо перспектив валютного курсу, в ICU вважають, що ситуація є короткостроковою:

"Динаміка курсу минулого тижня навряд чи свідчить про готовність чи бажання НБУ і надалі поступово ослаблювати гривню, і найближчим часом ми можемо побачити зворотній рух", — йдеться в огляді.

Цього тижня очікується активізація експортерів у зв’язку з наближенням строків сплати податків, що може позитивно вплинути на пропозицію валюти на ринку.

Аналітики також нагадали, що значні обсяги міжнародної допомоги дозволяють НБУ утримувати відносну стабільність курсу гривні до долара.

Курс валют в Україні - останні новини

Як писав Главред, протягом поточного тижня на валютному ринку прогнозується відносний спокій. З 28 квітня по 4 травня курсові показники міжбанку і готівкового ринку вирівняються, а різниця між курсами буде незначною. Таким прогнозом поділився начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лісовий.

Нещодавно кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський розповів, що в травні гривня може сильно впасти відносно долара і євро. За його прогнозом, у травні курс долара коливатиметься на рівні 41,2-42,5 грн, а європейська валюта коштуватиме 46,0-49,0 грн за євро.

Тим часом аналітик Олексій Козирєв вважає, що Нацбанк не допустить ніяк особливого просідання курсу долара в Україні. Однак і говорити про сильне довгострокове зміцнення гривні до долара, виходячи з курсу долара в 45 гривень, не доводиться.

Читайте також:

Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

економіка курс долара новини України курс НБУ
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Навіщо Путіну "перемир'я" на День перемоги: в ISW назвали головні цілі Кремля

Навіщо Путіну "перемир'я" на День перемоги: в ISW назвали головні цілі Кремля

07:50Війна
Переговори про завершення війни в Україні в самому розпалі: Венс оцінив шанси на успіх

Переговори про завершення війни в Україні в самому розпалі: Венс оцінив шанси на успіх

06:41Війна
Горять автомобілі та приватний будинок: Київ атакували ударні дрони

Горять автомобілі та приватний будинок: Київ атакували ударні дрони

02:04Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чому День перемоги не українське свято: історик вразив відповіддю

Чому День перемоги не українське свято: історик вразив відповіддю

Бур'яни у дворі зникнуть, якщо обприскати їх одним простим засобом

Бур'яни у дворі зникнуть, якщо обприскати їх одним простим засобом

"На підтримку російської армії": відома співачка розповіла правду про Ані Лорак

"На підтримку російської армії": відома співачка розповіла правду про Ані Лорак

Крістіна Орбакайте прийняла важливе рішення і возз'єднається з Аллою Пугачовою

Крістіна Орбакайте прийняла важливе рішення і возз'єднається з Аллою Пугачовою

Гороскоп на сьогодні 29 квітня: Близнюкам - хороші події, Левам - подарунок

Гороскоп на сьогодні 29 квітня: Близнюкам - хороші події, Левам - подарунок

Останні новини

09:33

Дмитро Комаров зважився на відчайдушний крок після розлучення - деталі

09:13

Зміцнення долара в Україні: яким буде курс американської валюти

09:07

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 квітня (оновлюється)

09:02

Не 24 серпня: історик назвав справжню дату Дня Незалежності УкраїниВідео

08:59

Карта Deep State онлайн за 29 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Скакатиме напруга, але є шанс уникнути відключень: Олександр Харченко - про літо 2025Скакатиме напруга, але є шанс уникнути відключень: Олександр Харченко - про літо 2025
08:43

"Хочемо закінчення війни": в ООН відреагували на путінське "перемир'я"

08:28

Чергове "перемир'я"... заради війниПогляд

08:16

Трамп поділився думками про Зеленського та Путіна: ключові моменти інтерв’ю

08:13

"Попалася": Леся Нікітюк уперше показала округлий животик

Реклама
08:10

Після 9 травня для Путіна ситуація різко змінитьсяПогляд

07:50

Навіщо Путіну "перемир'я" на День перемоги: в ISW назвали головні цілі Кремля

07:29

Радянський пережиток, чи ні: чому в Україні не святкують День праці

06:41

Переговори про завершення війни в Україні в самому розпалі: Венс оцінив шанси на успіх

05:55

Гороскоп на завтра 30 квітня: Левам - радісна новина, Ракам - важливе рішення

05:50

Незвичайна головоломка: знайдіть 3 відмінності в картинках із японкою за 33 сек

05:23

У світі закінчується скумбрія: експерти розповіли, чим замінити рибу

04:45

Як правильно – "серцевий біль" чи "сердечний біль": якої помилки варто уникатиВідео

04:02

Який соус корисніший - кетчуп чи гірчиця: фахівці поставили крапку в суперечціВідео

03:30

Гороскоп на травень 2025 для Дів: зміни, кар'єрне зростання, фінансові зобов'язання

02:09

Татусеві дітки: Меган Маркл показала дітей від принца Гаррі

Реклама
02:04

Горять автомобілі та приватний будинок: Київ атакували ударні дрони

01:40

Венс не вірить у перемогу України у війні проти РФ: що сказали в США

01:30

"Зазнала невдачі": як складається особисте життя Дженніфер Еністон зараз

00:54

"Справедливість приходить": Зеленський відреагував на ліквідацію генерала РФ

28 квітня, понеділок
23:59

З'їжджаються бригади з усієї України: нові подробиці атаки газовий об'єкт у Черкасах

23:54

Ще один Візлі: зірка "Гаррі Поттера" вдруге став батьком

23:53

"У найближчі 8−10 днів": Макрон пообіцяв, що Європа та США посилять тиск на РФ

23:17

Вдова Віталія Білоножка зворушливо вшанувала пам'ять покійного співака

23:06

Трамп чітко відповів, чи планує балотуватися в президенти втретє у 2028 році

23:06

Зеленський відреагував на путінське перемир'я: що сказав президент

22:56

Меган Маркл уперше прокоментувала розлучення з принцом Гаррі

22:38

Напругу в розетках підвищать до 230 В: чи є небезпека і що зміниться для українців

22:25

"Дякую Богу за це щастя": Могилевська вперше показала свого чоловіка

22:12

"Підемо під вінець": Melovin підтвердив стосунки з відомою співачкою

22:11

"Перемирʼя" на 9 травня: у Кремлі прокоментували рішення Путіна

22:06

До Сум лишилось 25 кілометрів: які населені пункти захопили росіяни

22:06

MOLODI розповіли, що з ними зробив Нацвідбір Євробачення

22:00

Перемир'я на 9 травня і реакція України та США: головні новини України (дайджест)

21:31

Що потрібно для потужного росту перцю: експерт радить особливе підживленняВідео

21:25

Чорні штани — класика гардероба – ідеї образів для будь-якої нагоди

Реклама
21:13

Дипломатичні маневри: хто виграє битву за перемир’яПогляд

21:00

"На підтримку російської армії": відома співачка розповіла правду про Ані Лорак

20:58

Навіщо Путіну "перемирʼя" на 9 травня: політолог сказав, що задумали в РФ

20:42

Перемир'я на честь 9 травня: у Зеленського відреагували на критику Білого дому

19:59

Коли РФ може знову масовано атакувати Україну: експерт назвав точні дати

19:55

Ким насправді були гайдамаки: історик навів нові факти про повстанцівВідео

19:53

Експерти закликали ніколи не можна залишати їжу у фользі - в чому причинаВідео

19:49

Що одягнути жінці на хрестини в церкву: поради для хрещених та батьків малюка

19:47

Заморозки починають відступати: які регіони заливатиме дощем

19:14

Чи будуть в Україні вимкнення світла через блекаут у Європі

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Великдень 2025
Закуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в Україні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти