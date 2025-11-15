Що буде з цінами на молочку до кінця року: експерт дав прогноз

Він зазначив, що якщо розраховувати пряму собівартість, є підстави для того, щоб молочка зростала в ціні.

Що буде з цінами на молочку до кінця року / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Восени молочна продукція, як правило, дорожчає. Найдорожчим традиційно буде вершкове масло.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Через зменшення пропозиції молока ціни на молочку зростають. Так відбувається традиційно щороку, і ця традиція збережеться цього року. Адже дорожчатиме і сировина, і переробка, і зберігання. Тому що для того, щоб працювали морозильні камери, і молоко не скисало, потрібна електроенергія, а це, звісно, потребуватиме додаткових витрат", - пояснив експерт.

Він зазначив, що якщо розраховувати пряму собівартість, є підстави для того, щоб молочка зростала в ціні.

"Утім, знову все впирається в купівельну спроможність населення. Не ризикну називати цифру. Адже якщо раптом почнуться сильні морози, попит впаде, і ціна може навіть знизитися, просто тому що люди перестануть купувати молочну продукцію. Ми починали розмову з того, що говорили, що ціну формує сукупність багатьох чинників, зокрема й температури на вулиці. А раптом прилетить "шахед" по торгових комплексах чи переробних підприємствах, це теж зменшить загальну пропозицію на ринку. І тоді ціна зросте просто через те, що в цей момент зменшилася пропозиція. Тобто є багато факторів, які зараз неможливо передбачити", - підсумував експерт.

Як писав Главред, через масовані обстріли і регулярні відключення електроенергії в Україні під загрозою опинилася одна з найважливіших галузей - хлібопекарська. Пекарні по всій країні змушені зупиняти виробництво, адже працювати на генераторах стає економічно невигідно.

Також в Україні через зростання пропозиції та низький попит впали ціни на цибулю. Дрібні господарства розпродають овочі з необладнаних сховищ по 5-10 грн/кг.

Нагадаємо, що ситуація з виробництвом вершкового масла в Україні різко погіршується. Через збитковість багато заводів змушені скорочувати виробництво або зовсім його припиняти.

Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає як економічний експерт на телебаченні, а також автор матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

