Блекаути вдарять по гаманцях українців: який звичний продукт може стати розкішшю

Пекарні зупиняють виробництво через збитки.

Основні тези:

Блекаути змушують пекарні зупиняти виробництво

Собівартість хліба зростає

Ціни на хліб можуть підвищитися

Через масовані обстріли та регулярні відключення електроенергії в Україні під загрозою опинилася одна з найважливіших галузей - хлібопекарська. Пекарні по всій країні змушені зупиняти виробництво, адже працювати на генераторах стає економічно невигідно.

Олексій Пучков, віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів і директор запорізького підприємства "Урожай", пояснює: генератори є, але їх використання - розкіш, яку не кожна пекарня може собі дозволити. Вартість дизельного пального та обслуговування обладнання настільки висока, що кожна година роботи в режимі автономного живлення - це прямі збитки.

"Ми можемо працювати на генераторах, але тоді хліб коштуватиме надто дорого", - зазначає Пучков.

Президент асоціації Юрій Дученко додає: блекаути спричиняють не лише зупинку виробництва, а й втрати продукції, простої обладнання та додаткові витрати на резервні джерела живлення. Усе це лягає на плечі виробників і змушує їх переглядати цінову політику.

Ціни можуть зрости

Через нестабільність енергопостачання пекарні змушені закладати у вартість хліба так звані "буферні витрати" - ризики, пов’язані з перебоями в роботі. Це може призвести до подорожчання хлібобулочних виробів у найближчій перспективі.

Що це означає для споживача

Можливе зменшення асортименту в магазинах

Зростання цін на базові сорти хліба

Тимчасові перебої з постачанням у регіонах, де ситуація з електроенергією найгірша

Українські пекарі закликають до підтримки галузі та пошуку системних рішень, які дозволять зберегти стабільне виробництво навіть в умовах енергетичної нестабільності.

Зростання цін в Україні: що каже експерт

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, восени можливе незначне зростання цін на яйця - близько 10%, і то лише в разі, якщо підвищиться вартість електроенергії.

Експерт зазначив, що наразі ринок залишається стабільним, попит і пропозиція збалансовані, тому істотних цінових стрибків поки що не очікується.

Що відбувається з цінами на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, в Україні вперше за кілька місяців знижуються відпускні ціни на огірки. Лише за тиждень вартість овоча впала в середньому на 17%.

Також в Україні через зростання пропозиції та низький попит впали ціни на цибулю. Дрібні господарства розпродають овочі з необладнаних сховищ по 5-10 грн/кг.

А ось ситуація з виробництвом вершкового масла в Україні різко погіршується. Через збитковість багато заводів змушені скорочувати виробництво або й зовсім його припиняти.

