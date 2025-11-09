Рус
Блекаути вдарять по гаманцях українців: який звичний продукт може стати розкішшю

Дар'я Пшеничник
9 листопада 2025, 16:26
2969
Пекарні зупиняють виробництво через збитки.
продукты цены
Відключення світла підвищують вартість ключових продуктів / Колаж: Главред, фото: Freepik

Основні тези:

  • Блекаути змушують пекарні зупиняти виробництво
  • Собівартість хліба зростає
  • Ціни на хліб можуть підвищитися

Через масовані обстріли та регулярні відключення електроенергії в Україні під загрозою опинилася одна з найважливіших галузей - хлібопекарська. Пекарні по всій країні змушені зупиняти виробництво, адже працювати на генераторах стає економічно невигідно.

Олексій Пучков, віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів і директор запорізького підприємства "Урожай", пояснює: генератори є, але їх використання - розкіш, яку не кожна пекарня може собі дозволити. Вартість дизельного пального та обслуговування обладнання настільки висока, що кожна година роботи в режимі автономного живлення - це прямі збитки.

відео дня

"Ми можемо працювати на генераторах, але тоді хліб коштуватиме надто дорого", - зазначає Пучков.

Президент асоціації Юрій Дученко додає: блекаути спричиняють не лише зупинку виробництва, а й втрати продукції, простої обладнання та додаткові витрати на резервні джерела живлення. Усе це лягає на плечі виробників і змушує їх переглядати цінову політику.

Ціни можуть зрости

Через нестабільність енергопостачання пекарні змушені закладати у вартість хліба так звані "буферні витрати" - ризики, пов’язані з перебоями в роботі. Це може призвести до подорожчання хлібобулочних виробів у найближчій перспективі.

Що це означає для споживача

  • Можливе зменшення асортименту в магазинах
  • Зростання цін на базові сорти хліба
  • Тимчасові перебої з постачанням у регіонах, де ситуація з електроенергією найгірша

Українські пекарі закликають до підтримки галузі та пошуку системних рішень, які дозволять зберегти стабільне виробництво навіть в умовах енергетичної нестабільності.

Зростання цін в Україні: що каже експерт

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, восени можливе незначне зростання цін на яйця - близько 10%, і то лише в разі, якщо підвищиться вартість електроенергії.

Експерт зазначив, що наразі ринок залишається стабільним, попит і пропозиція збалансовані, тому істотних цінових стрибків поки що не очікується.

Що відбувається з цінами на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, в Україні вперше за кілька місяців знижуються відпускні ціни на огірки. Лише за тиждень вартість овоча впала в середньому на 17%.

Також в Україні через зростання пропозиції та низький попит впали ціни на цибулю. Дрібні господарства розпродають овочі з необладнаних сховищ по 5-10 грн/кг.

А ось ситуація з виробництвом вершкового масла в Україні різко погіршується. Через збитковість багато заводів змушені скорочувати виробництво або й зовсім його припиняти.

Інші важливі новини на тему:

Про джерело: Всеукраїнська асоціація пекарів

Всеукраїнська асоціація пекарів – діючий асоціативний орган, створений для координації спільних дій у напрямку посилення ринкових позицій підприємств-членів Асоціації, активного захисту і лобіювання їх інтересів на всеукраїнському та регіональних рівнях. З часу заснування Всеукраїнська асоціація пекарів веде активну діяльність щодо захисту інтересів не лише підприємств-членів ВАП, але й усієї хлібопекарної галузі.

