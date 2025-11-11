Свята наближаються, а ціни зростають: які продукти "вдарять" по гаманцю

Експерти відстежують динаміку цін на продукти харчування, аналізуючи ринкові зміни та можливі наслідки для споживачів.

Ціни на продукти продовжують змінюватися / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ціни на м’ясо, фрукти та олію зростають, овочі й яйця стабільні

В Україні очікується подорожчання м’яса, фруктів та олії

Овочі та яйця залишаються доступними, інші продукти дорожчають

До кінця 2025 року в Україні очікується підвищення цін на окремі продукти харчування, зокрема м’ясо, фрукти та олію, тоді як овочі та яйця залишаться стабільними.

Як повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка "24 Каналу":

"Найбільше за рік зросли ціни на м’ясо, м’ясопродукти, фрукти та соняшникову олію. Завдяки гарному врожаю стабілізувалися ціни на овочі".

Сезонне здорожчання м’яса

За його словами, сезонне здорожчання м’яса та м’ясопродуктів очікується ближче до новорічних свят через зростання попиту. Водночас істотного стрибка цін на свинину не прогнозують завдяки збільшеному імпорту.

Що стосується інших продуктів

Ціни на яйця залишаються стабільними вже кілька місяців.

Молочні продукти подорожчали в середньому на 2% за рік.

Прогнозується, що апельсини й мандарини можуть подешевшати через збільшення пропозиції.

"Фактори зростання цін пов’язані з проблемами в енергетиці та відключеннями електроенергії, що змушує підприємства витрачати більше на зберігання продуктів, а також з високою вартістю робочої сили через дефіцит кадрів", — зазначив аналітик.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Водночас ціни на кормову базу для м’ясних і молочних продуктів залишаються відносно стабільними, оскільки врожайність сільгоспкультур не зазнала значних змін.

Таким чином, українцям слід готуватися до поступового подорожчання м’яса, фруктів та олії, а овочі та яйця залишаться доступними.

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, восени можливе невелике підвищення цін на яйця — близько 10%, і лише у випадку зростання вартості електроенергії.

"На сьогодні ринок яєць залишається стабільним: попит і пропозиція збалансовані, тому різких коливань цін поки що не очікується", — зазначив експерт.

Як писав Главред, через масовані обстріли та регулярні відключення електроенергії в Україні під загрозою опинилася одна з найважливіших галузей - хлібопекарська. Пекарні по всій країні змушені зупиняти виробництво, адже працювати на генераторах стає економічно невигідно.

Також в Україні через зростання пропозиції та низький попит впали ціни на цибулю. Дрібні господарства розпродають овочі з необладнаних сховищ по 5-10 грн/кг.

Нагадаємо, що ситуація з виробництвом вершкового масла в Україні різко погіршується. Через збитковість багато заводів змушені скорочувати виробництво або й зовсім його припиняти.

Про персону: Максим Гопка Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

