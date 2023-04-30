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Частині українців з 1 травня дадуть гроші на оплату послуг ЖКГ: кому пощастить

Дмитро Відоменко
30 квітня 2023, 13:04 оновлено 30 квітня, 13:04
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В Україні частина громадян може отримувати субсидію від держави навіть під час неопалюваного періоду - з 1 травня по 30 вересня цього року.
Гроші, субсидії
Гроші та субсидії / Колаж фото УНІАН

Деяка частина українців може отримувати житлову субсидію від держави у тому числі і поза строками неопалюваного періоду. Таке повідомлення опублікували представники Пенсійного фонду України (ПФУ).

За словами чиновників, українці зможуть розраховувати на виплати в період з 1 травня по 30 вересня 2023 року.

Зокрема, на допомогу на виплату комуналки можуть претендувати:

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  • сім'ї, у складі яких є переселенці (внутрішньо переміщені особи);
  • сім'ї, члени яких знімають житлові приміщення і платять за комунальні послуги;
  • якщо кількість людей, які фактично проживають на житловій площі менше, аніж кількість зареєстрованих;
  • сім'ї, які звертаються за призначенням субсидії на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива.

Як оформити житлову субсидію?

  • звернутися особисто в сервісний центр Пенсійного фонду;
  • звернутися поштою, за адресою органу ПФУ;
  • через веб-портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток фонду.

Далі, кажуть чиновники, якщо допомога призначається з початку неопалюваного сезону, для розрахунку враховується середньомісячний сукупний дохід за III і IV фінансові квартали попереднього року. Але пенсійна виплата враховується в розмірі нарахованої пенсії за березень року нинішнього.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

Дивіться на відео сюжет про пенсійну реформу:

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