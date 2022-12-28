У Мінфіні розповіли, за якої умови гривня буде стабільною у 2023 році

Курс гривні до долара і іншим валютам в 2023 році буде стабільним тільки в тому випадку, якщо Кабінету міністрів вдасться залучити до державного бюджету 38 млрд доларів США для покриття дефіциту скарбниці. Про це в інтерв'ю порталу РБК-Україна заявив керівник Міністерства фінансів Сергій Марченко.
"У такому випадку (залучення 38 млрд доларів - Главред) я не бачу проблем з курсом гривні", − сказав чиновники.
Марченко погоджується з думкою, що імпортні закупівлі енергетичних ресурсів можуть помітно вплинути на торговий баланс України, але не дуже суттєво. Адже мова йде про кілька мільярдів доларів США.
"Звичайно, у нас негативний торговий баланс, і треба ставити питання підтримки вітчизняного виробника, тому що зараз споживання імпортних товарів, незважаючи на війну, досить високе", − сказав чиновник.
Нагадаємо, раніше інвестиційний банкір Сергій Фурса спрогнозував, що може бути з курсом долара в Україні, якщо не знизити імпорт товарів.
"Тоді є загроза, що НБУ виснажить свої резерви, і в один момент у нас гривня буде не 40, а 120 за долар. І ціни зростуть не на 10%, а в 3 рази", - додав Фурса.
До того керівник департаменту макроекономічних досліджень групи компаній ICU Віталій Ваврищук заявляв, що в серпні курс гривні до долара, швидше за все, зміцниться і розгорнеться ближче до офіційного, нещодавно встановленого Нацбанком.
Інші новини:
- Тисяча гривень за долар? Що відомо про чорний і реальний валютний курс
- Під 40 гривень за долар: з'явився несподіваний валютний прогноз на літо
- Долар різко рвоне вгору: українців приголомшили прогнозом нового валютного курсу