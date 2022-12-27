Запастися не встигнемо: які продукти в Україні рекордно подорожчають

Лідерами з подорожчання в 2023-му стануть яйця, овочі та продукти зернової групи.

Ціни на продукти / pixabay

Українців попередили про прийдешнє підвищення цін на продукти. Це пов'язано з регулярними відключеннями світла.

В останній місяць знову подорожчали яйця і молочка. У наступному році птахофабрики можуть скорочувати поголів'я, що призведе до подорожчання м'яса і яєць.

Відключення світла на хлібозаводах також викликає масу проблем, оскільки приготування випічки – процес не швидкий, і його не можна підлаштувати до відключення електроенергії. З цієї причини на виробництві щодня з'являються тонни браку. Виробники змушені скорочувати асортимент.

В асоціації пекарів України спрогнозували, що хліб подорожчає приблизно на 5%.

Ще 10-15% зросте вартість м'яса і молочних продуктів.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин нагадав про високий рівень інфляції в поточному році. Аналогічна ситуація збережеться і в наступному. За словами експерта, споживчий кошик подорожчає приблизно на 40%.

"Напевно, нас чекає те ж в наступному році – споживчий кошик буде швидше рости. Причому абсолютними лідерами будуть овочі", - зазначив аналітик.

Пендзин підкреслив, що лідерами з подорожчання в 2023-му стануть яйця, овочі та продукти зернової групи.

Ціни на хліб

Наприкінці грудня вартість пшеничного хліба вагою 650 грамів підвищилася до 32,08 грн. У той час як у листопаді його реалізували за 31,37 грн.

Подорожчав і 600-грамовий хліб пшеничний нарізний. За останній місяць ціна його підвищилася з 32,60 до 33,39 грн.

За інформацією Аgronews.ua, на цьому тижні в країні більшість борошномельних підприємств підвищували закупівельні ціни на продовольчу пшеницю.

Експерти називають ключові фактори підтримки цін:

недостатня кількість зернової пропозиції на тлі стримування продажів аграріями;

висока конкуренція між покупцями;

перспективи скорочення посівних площ в новому сезоні.

Також зберігаються труднощі з реалізацією борошна на тлі незначного попиту, що стримує ще більш активне подорожчання зерна.

Наприкінці грудня ціни попиту на пшеницю другого і третього класу коливаються в ціновому коридорі 6,2 тис. - 7,1 тис. грн/т і 6,1 тис. - 7 тис. грн/т СРТ відповідно. Показники перевищують ціни на попередньому тижні на 100-200 грн/т.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні за останній час рекордно подорожчало в ціні вершкове масло. Продукт подорожчав на 8-10%, ціна на масло буде продовжувати рости.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин прогнозувала - ціни на цукор, швидше за все, виростуть, але не суттєво. Україна здатна забезпечити себе цукром самостійно, оскільки для цього є працюючі цукрові заводи і необхідні посіви цукрових буряків.

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