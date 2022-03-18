В Україні підняли військові пенсії: скільки грошей додали

Пенсії / УНІАН

В Україні підняли військові пенсії. Зміни торкнулися майже півмільйона українських громадян.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

За попередніми даними, в середньому розмір підвищення склав 787 гривень.

За словами міністра соціальної політики України Марини Лазебної, підвищення відбулося з 1 березня поточного року. Воно торкнулося 486796 українських військових пенсіонерів.

"Це люди, яким пенсія призначена за Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб", - пояснила Лазебна.

З них 368333 українським військовим пенсіонерам, які отримують надбавку до пенсії за вислугу років, розмір підвищення склав 837 гривень;

для 39 235 військових пенсіонерів, які отримують пенсію по інвалідності, розмір підвищення в середньому склав 995 грн;

для 79228 одержувачів пенсій у разі втрати годувальника розмір підвищення склав 451 гривень.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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