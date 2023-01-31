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Виплата субсидій по-новому та інші допомоги біженцям: що зміниться для українців з 1 лютого

31 січня 2023, 12:13
З найближчої середи, 1 лютого 2023 року, для громадян України багато що зміниться в питанні фінансових виплат.
Субсидія
Що зміниться для українців з 1 лютого / Колаж фото УНІАН

З 1 лютого нинішнього року для громадян України вступлять в сили зміни, які торкнуться фінансових взаємин між ними і державою.

Скасування безготівкових субсидій

Як вже писав Главред, з 1 лютого громадян, які отримують житлові субсидії, очікує важлива зміна – виплати більше не будуть зараховуватися автоматично, можливість безготівкової оплати пільг за житлово-комунальні послуги скасована.

Таким чином, гроші на субсидії будуть надходити на рахунок одержувача в банку. Якщо такого рахунку немає, гроші будуть апріорі надходити на їхні рахунки в Ощадбанку. Або, за бажанням, в іншому банку.

А потім вже людина буде самостійно платити за користування житлово-комунальними послугами звичайним шляхом.

Тільки для пенсіонерів збереглася можливість отримувати субсидію через відділення Укрпошти в день виплати пенсії.

Доставка грошей додому, як це було раніше, скасовується для всіх, крім громадян пенсійного віку.

Новий порядок виплат українським біженцям

Найбільше змін для українських біженців у лютому очікується в Польщі. Так, громадянська організація Fundacja Ukraina і гуманітарна місія Mercy Corps почнуть видавати біженцям по 450 євро допомоги на одну людину. Наприклад, претендувати на фінанасову допомогу в розмірі 710 злотих протягом трьох місяців зможуть українці, які досі не отримували кошти від ООН, the Lutheran World Federation і IRC.

Також з 1 лютого в Польщі можна буде подавати заяву на отримання допомоги "500 Плюс" за новий розрахунковий період. Якщо подати заяви до 30 квітня 2023 року, то це гарантує безперервність виплати допомоги, що надається на кожну дитину до 18 років незалежно від доходу сім'ї.

Право на таку соціальну допомогу мають українці, які прибули до Польщі після 23 лютого 2022 року через військові дії та отримали право на проживання в цій країні відповідно до Закону про допомогу громадянам України у зв'язку з війною, розпочатою Російською Федерацією.

Субсидія

Допомога для внутрішньо переміщених осіб

Право на допомогу на проживання з 1 лютого 2023 року матимуть внутрішні переселенці, які:

  • перемістилися з територій, де ведуться бої, або які тимчасово окуповані;
  • мають непридатне / зруйноване житло через російський напад та подали заявку на відшкодування втрат до 20 травня 2022 року через додатки дія;
  • мають документи від органів місцевого самоврядування з приводу пошкодження / знищення нерухомого майна через бойові дії, теракти, диверсії, російську агресію;
  • були на обліку як переселенці до 24 лютого 2022 року;
  • отримували щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання станом на 24 лютого 2022 року;
  • повторно перемістилися з тимчасово окупованих територій або територій, де ведуться бойові дії, після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

Інші новини:

переселенцы беженцы субсидії
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