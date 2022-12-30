Пора подавати гривню: Соскін попередив про курс 100 гривень за долар

За словами Олега Соскіна, українцям варто готуватися до нового обвалу національної валюти.

Соскін попередив про курс 100 гривень за долар / скріншот

Курс гривні до долара у 2023 році може досягнути 100 грн/дол, але якщо Україна зуміє повернути всі свої окуповані території, то ситуація відразу стабілізується.

Директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог зазначив, що українцям не варто зберігати гроші в гривні.

"Краще її міняти на американські долари, швейцарські франки, англійські фунти і євро – будь-яку вільно конвертовану валюту. З такими валютами в 2023 році нічого апокаліптичного не трапиться", - зазначив експерт.

За словами Соскіна, українцям варто готуватися до нового обвалу національної валюти.

"Гривня вже обвалилася на 50% - курс був 24 гривні за долар, а став 40. Але потрібно готуватися до наступного обвалу – до 100 гривень за долар (це неминуче при збереженні нинішньої монетарної політики)", - попередив експерт.

Якщо Україна в 2023 році зуміє повернути всі свої окуповані території, каже експерт, то це позитивно позначиться і на курсі гривні і ситуація відразу стабілізується.

"Якщо українські війська прорвуться в Луганську область або знищать Херсонський мішок на Лівому березі Дніпра і увійдуть до Криму, у нас все буде стабільно, а ось в Росії почнуться внутрішні заворушення", - упевнений Соскін.

Раніше інвестиційний банкір Сергій Фурса спрогнозував, що офіційний курс долара в Україні наприкінці 2023 року може підскочити до 50 гривень, заявив

"Але чи буде він таким - не знаю. Кінець наступного року - це 14 місяців. У нас з початку війни пройшло 7 місяців. Ви бачили, як багато чого змінилося. Ми зараз говоримо про грудень 2023 року – це взагалі як нескінченність Всесвіту зараз для нас", – підкреслив він.

Також повідомлялося, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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