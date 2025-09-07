Українців можуть позбавити субсидії: стало відомо, хто в зоні ризику

Українцям субсидію не призначать одразу в кількох випадках.

Головне:

Деяким категоріям громадян допомога не надається

Пенсійний фонд автоматично переглядає право на житлові субсидії

Субсидію на оплату комунальних послуг найчастіше не призначають через борги.

Якщо заборгованість за три і більше місяців перевищує 680 гривень, допомога не надається, пише На пенсії.

Крім того, субсидію не дадуть у таких випадках:

У сім'ї є дорослі, які не працюють, отримують менше за мінімальну зарплату або не платять податки (виняток - студенти та одержувачі соцпенсій).

Будь-хто з членів сім'ї за останній рік здійснив покупку дорожче 50 тис. грн (за винятком витрат на лікування або купівлю нового житла після продажу старого).

На банківських рахунках сім'ї сума перевищує 100 тис. грн.

За рік купувалася іноземна валюта на суму понад 50 тис. грн.

Є не повернута переплата за раніше отриманою субсидією.

Заборгованість за аліментами перевищує три місяці.

У власності сім'ї більше одного об'єкта нерухомості (виняток - житло на окупованих територіях або в селах у частковій власності).

Квартира перевищує 130 кв. м або будинок - 230 кв. м (виняток - багатодітні, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу).

У сім'ї є автомобіль молодше 5 років або два і більше авто молодше 15 років (не враховуються мопеди і причепи).

Хтось із дорослих членів сім'ї перебував за кордоном понад 60 днів у період, за який враховуються доходи.

Хто може залишитися без субсидій: важлива дата

Пенсійний фонд України з 1 травня автоматично переглядає право на житлові субсидії. Деякі громадяни отримають виплати без повторного звернення, проте частина одержувачів повинна буде подати нову заяву. Перегляд стосується наступного періоду - до кінця квітня 2026 року.

