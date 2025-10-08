Рус
На українців чекає перерахунок пенсій: коли і на скільки зростуть виплати

Андрій Ганчук
8 жовтня 2025, 11:05
У проєкті бюджету на майбутній рік традиційно передбачено перерахунок пенсійних виплат.
Пенсії, накопичувальна система
Індексація пенсій очікується в березні наступного року / Колаж: Главред

Головне:

  • У 2026-му пенсії в Україні можуть проіндексувати на 15,4%
  • Не факт, що пенсія зросте конкретно на 15,4%
  • Точний розмір індексації стане зрозумілий у лютому

Згідно з прогнозами, у березні 2026 року пенсії в Україні можуть проіндексувати на 15,4%. На скільки конкретно зростуть виплати, стане відомо в лютому. У бюджет закладено традиційний перерахунок пенсій.

Коли і як перерахують пенсії українцям

У матеріалі Oboz.ua йдеться, що перерахунок пенсійних виплат очікується в березні. Точний розмір індексації стане відомий у лютому 2026-го, оскільки він залежить від показників статистики за 2025-й.

відео дня

У межах індексації зазвичай збільшують пенсію на певний відсоток: 50% від суми середнього за 3 роки зростання зарплат і торішньої інфляції. Якщо інфляція поточного року буде на рівні 9,6%, а темпи зростання зарплат збережуться на рівні 2024-го року, пенсії можуть бути підвищені приблизно на 15,4%.

Як рахували пенсії на 2025 рік

Журналісти нагадали, що у 2025-му індексація становила 11,5%. Але цього року у формулі розрахунку враховували зростання заробітних плат за 2022-й рік. Це рік початку повномасштабної російсько-української війни, тоді номінальна зарплата зросла лише на 6%, а реальна взагалі зменшилася.

Що буде з пенсіями у 2026 році

На 2026-й у межах індексації вже не враховуватимуть зарплатні показники 2022-го року. Внаслідок цього має відбутися більш значне підвищення пенсій.

Утім, індексація на 15,4% не обов'язково означає зростання пенсії саме в такий відсоток. Підвищується не весь розмір пенсії, а частина, яка порахована за формулою (приміром, без вікових доплат).

Якщо коротко, у ситуації, коли людина отримує пенсію в розмірі 6300 грн, а 300 із них - вікова доплата, то в березні 2026-го пенсія, у разі підвищення на 15,4%, зросте до 6924 грн.

Хто з пенсіонерів має 100% знижки на оплату ЖКП
Хто з пенсіонерів має 100% знижку на оплату ЖКП / Інфографіка: Главред

Що каже експерт

У 2026 році мінімальна пенсія має зрости до 2 595 грн, розповів інформагентству УНІАН керуючий адвокат в Адвокатському бюро Івана Хомича, адвокат Іван Хомич.

На його думку, збільшиться і розмір максимальної пенсії: з 23 610 грн до 25 950 грн.

"Мінімальна зарплата в Україні вже 2 роки не зростала, а у 2026-му вона збільшиться до 8 647 грн (зараз становить 8 000 грн). У зв'язку з цим пенсія зросте у тих пенсіонерів, у яких вона прив'язана до мінімальної зарплати. Йдеться про осіб, яким уже виповнилося 65 років, і в яких є повний трудовий стаж (для чоловіків - це 35 років, а для жінок - 30)", - наголосив Хомич.

Пенсії в Україні - новини за темою:

Як повідомляв Главред, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев раніше заявив, що держава планує підвищити мінімальні пенсії до 4-4,5 тисячі гривень уже в 2026 році. Джерелом грошових надходжень мають стати виведені з тіні мільярди грн.

Крім того, у законопроєкті №14000 "Про Держбюджет-2026", який було зареєстровано у ВР, йдеться про те, що розмір спеціальних пенсій не має перевищувати 25,95 тис. грн. Деяким категоріям пенсіонерів можуть обмежити виплати.

Найбільші пенсії в Україні отримують судді та прокурори, сказав Данило Гетманцев. Їм виплачують 320-390 тисяч гривень.

Інші новини:

Про персону: Данило Гетманцев

Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

пенсії пенсія державний бюджет 2026
