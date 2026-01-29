Ціни раптово підскочать: які продукти під загрозою різкого подорожчання

Важливе із заяв Свиноуса:
- Очікується подорожчання молочних продуктів у роздрібній торгівлі
- На формування цін впливають відразу кілька факторів
У лютому 2026 року очікується зниження закупівельних цін на молоко і одночасне подорожчання молочних продуктів у роздрібній торгівлі, заявив провідний науковий співробітник Інституту аграрної економіки Іван Свиноус.
Як пояснив він у коментарі Главреду, на формування цін впливають відразу кілька факторів.
"Скорочення поголів'я корів, зростання собівартості виробництва, енергетичні ризики через блекаути і девальвація гривні формують тиск на ринок молока", — пояснив експерт.
Зокрема, ціни на молоко в лютому становитимуть:
- екстрасорт — 15,05 грн/кг (-0,15 грн),
- вищий сорт – 14,30 грн/кг (–0,5 грн),
- перший сорт – 14,05 грн/кг (–0,25 грн).
Водночас співрозмовник зазначає, що роздрібні ціни на основні молочні продукти зростуть:
- сметана 20% – 154 грн/кг (+8 грн);
- молоко 2,5% – 44,5 грн/кг (+2,5 грн);
- масло вершкове 72,5% – 370,5 грн/кг (+10 грн).
"Додатковий тиск на ціни створюють витрати на генератори та інші альтернативні джерела енергозабезпечення, а також девальвація гривні, хоча низька купівельна спроможність населення стримує різке подорожчання", – додає Свиноус.
Що буде з цінами: прогноз експерта
Заступник керівника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів про можливі зміни вартості яєць. За його словами, подорожчання приблизно на 10% можливе тільки при зростанні тарифів на електроенергію. В даний час ринок залишається збалансованим, і підстав для різкого підвищення цін експерт не бачить.
Нагадаємо, Главред раніше писав, що в Україні найбільше споживають курятину, далі свинину і яловичину, при цьому ціни на м'ясо постійно зростають. Свинина подорожчала через подорожчання живої ваги свиней і втрату поголів'я через африканську чуму.
Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Крестьянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.
Як зазначалося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту від виробників сирів і кондитерських виробів.
Про персону: Іван Свиноус
Іван Свиноус - провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".
