Термін — до кінця травня 2026: кому обов’язково потрібно подати заяву на субсидію

Сергій Кущ
10 травня 2026, 13:57
Деяким категоріям громадян обов’язково потрібно подати заяву повторно
Кому обов'язково потрібно подати заяву на субсидію

Ключові факти:

  • У травні ПФУ розпочне перерахунок субсидій
  • Більшості українців допомогу продовжать автоматично
  • Деяким категоріям потрібно подати заяву

У травні Пенсійний фонд України почне визначати право громадян на отримання житлової субсидії на сезон 2026–2027 років. Для більшості українців перерахунок проведуть автоматично, проте деяким категоріям громадян обов'язково потрібно подати заяву на субсидію самостійно.

Кому субсидію продовжать автоматично

У ПФУ пояснили, що більшості отримувачів допомоги повторно звертатися не потрібно.

Якщо у сім'ї зберігається право на отримання субсидії, виплати на новий сезон будуть призначені автоматично без подання додаткових документів.

Це стосується як неопалювального, так і опалювального періоду.

Кому обов'язково потрібно подати заяву на субсидію

У Пенсійному фонді окремо назвали категорії українців, яким необхідно особисто звернутися за призначенням допомоги.

Подати заяву на субсидію в травні 2026 року потрібно, якщо:

  • житло орендується, а комунальні послуги оплачує орендар;
  • фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано;
  • у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, які змінили місце проживання;
  • оформляється субсидія на скраплений газ, тверде або рідке пічне паливо.

У цих випадках без нового звернення субсидію не призначать.

Як подати документи на субсидію

Українці можуть обрати найбільш зручний спосіб подання документів.

Оформити житлову субсидію можна:

  • особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду;
  • поштою;
  • онлайн через портал або мобільний додаток ПФУ;
  • через ЦНАП;
  • за допомогою порталу "Дія".

На який період призначають субсидію

Житлову субсидію в Україні розраховують окремо для двох сезонів:

  • неопалювального — з 1 травня по 30 вересня;
  • опалювального — з 1 жовтня по 30 квітня.

Нова субсидія діятиме до 30 квітня 2027 року.

Чому важливо не пропустити подання заяви

Якщо громадянин належить до категорії, якій необхідне повторне звернення, але не подасть документи вчасно, виплати можуть не призначити.

Тому в ПФУ радять заздалегідь перевірити, чи потрібно оновлювати дані для отримання допомоги на комунальні послуги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українцям повернуть гроші за оренду житла. Власникам житла держава компенсуватиме ПДФО та військовий збір, ФОП — ставку єдиного податку, виходячи з розміру соціальної вартості оренди.

Раніше повідомлялося про те, що українцям донарахують субсидії. Кабінет Міністрів ухвалив рішення про донарахування субсидій громадянам, які не змогли їх отримати через несвоєчасне подання даних.

Про джерело: Пенсійний фонд

Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також тих, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

