Більшості не по кишені: в Україні різко підскочили ціни на житло

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- Темпи підвищення цін на житло менші за інфляцію
- Ціни на ринку житла зросли більш як на 9%
У 2024 році середньостатистичному українцю і без того було складно назбирати грошей для купівлі власної оселі. Цьогоріч додатковою проблемою стало відчутне підвищення цін на житло в Україні.
За даними Державної служби статистики України, хоча темпи підвищення вартості житла менші за інфляцію, у першому кварталі 2025 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни зросли на 11,2%.
Якщо говорити про первинний ринок, то житло тепер можна придбати на 14,8% дорожче, а на вторинному ринку ситуація дещо краща - підвищення відбулося на 9,3%.
Наприклад, однокімнатну квартиру з первинного ринку цьогоріч українці купують на 14,4% дорожче, ніж якби вклалися у таку ж нерухомість у 2024 році. Така ж ситуація із трикімнатними квартирами, а ось двокімнатна обійдеться на 15,1% дорожче.
На вторинному ринку ціни зросли наступним чином:
- однокімнатна квартира - на 9%
- двокімнатна квартира - на 9,7%
- трикімнатна квартира - на 9,4%
Ціни в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що вартість овочів та фруктів на українському ринку змінювалася різнопланово. На ціни вплинули як звичайні сезонні чинники, так і зміни попиту.
Раніше повідомлялося, що весняні заморозки призвели до втрати великої частини врожаю сезонних фруктів, овочів та ягід. Експерти попереджали, що це, в свою чергу, вплине на зростання цін на ринках. Однак, реальні ціни на ягоди цьогоріч перевищили навіть найгірші прогнози.
Напередодні стало відомо, що за рік ціни на яйця в Україні суттєво зросли. З квітня 2024 року по квітень 2025 року їхня вартість збільшилася одразу на 74,6%.
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