Ціни дивують: в Україні подорожчали одразу кілька популярних продуктів

Відомо, як змінилися ціни на овочі та фрукти за тиждень.

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Ціни на продукти в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні подорожчали деякі овочі

Водночас, ціни на фрукти майже не змінились

Вартість овочів та фруктів на українському ринку змінювалася різнопланово. На ціни вплинули як звичайні сезонні чинники, так і зміни попиту. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Зазначається, що в Україні запаси торішньої продукції добігли кінця, а сезон ранньої продукції тільки починається.

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Зокрема, за словами аналітиків, продовжує дорожчати торішній буряк, ціни змінились з 22 – 32 до 30 – 33 гривень за кілограм. Однак, дешевше, ніж попереднього тижня, продавалася рання морква, ціни знизились до 55 – 60 гривень за кілограм.

Також низький попит призвів до зниження цін на помідори (з 60 – 105 до 55 – 90 гривень за кілограм), одночасно з цим подешевшали огірок (з 50 – 75 до 25 – 70 гривень за кілограм) та солодкий перець (з 120 – 125 до 115 – 120 гривень за кілограм).

Водночас, ціни на цвітну капусту зросли (з 60 – 70 до 80 – 90 гривень за кілограм). Зниження пропозиції редису також дозволило продавцям підвищити ціни (з 20 – 25 до 25 – 30 гривень за кілограм). Кабачок та баклажан також подорожчали.

Аналітики також додали, що ціни у фруктово-ягідному сегменті збереглися на рівні попереднього періоду. Винятком стала лише суниця, яка подорожчала (з 180 – 230 до 215 – 245 гривень за кілограм).

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, через сильні квітневі заморозки в Україні очікується значне скорочення врожаю кісточкових фруктів — абрикосів, персиків, черешень і вишень. Втрати можуть сягнути 50-60%, що без сумніву призведе до суттєвого зростання цін на ці види плодів.

Також відомо, що в Україні знижуються ціни на місцеві тепличні помідори через низький попит. Вони надходять у продаж за ціною 65-80 гривень за кілограм.

Крім того, увесь 2024 рік ціна на рис залишалася доволі стабільною і трималася приблизно на одному рівні, але наприкінці березня 2025 року відбулося падіння ціни.

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