1450 гривень за кілограм: українці хапаються за голови від цін на ягоди

Головне:
- Українці повідомляють про шалені ціни на черешню
- У Чернівцях за кілограм черешні потрібно заплатити більше тисячі гривень
Весняні заморозки призвели до втрати великої частини врожаю сезонних фруктів, овочів та ягід. Експерти попереджали, що це, в свою чергу, вплине на зростання цін на ринках. Однак, реальні ціни на ягоди цьогоріч перевищили навіть найгірші прогнози.
З'ясувалося, що у Чернівцях черешня, сезон якої вже розпочинається, коштує 1450 гривень за кілограм. Про це в TikTok повідомила українка Анна Хованець, опублікувавши відповідне відео.
На ньому видно, що у місцевому магазині продають два види черешні, одна з яких навіть дорожча і коштує 1700 гривень. Водночас у коментарях під відео українці поділилися цінами на черешню у своїх містах.
Дивіться відео з цінами на ягоди у Чернівцях:
Наприклад, як повідомляють коментатори, в Одесі кілограм черешні можна купити за 1600 гривень, в той час як у Києві сезонна ягода обійдеться у 550 гривень.
Інші користувачі зазначили, що в Україні наразі черешня дорожча, ніж у європейських країнах. Наприклад, з їхніх слів, у місті Потенца, що в Італії, кілограм черешні коштує 5 євро проти 31 євро за черешню у Чернівцях.
Ціни на фрукти на ягоди в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що полуниця, яка раніше була однією з найдоступніших в Україні ягід, цьогоріч істотно подорожчала. Аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка розповів, що ціни на неї тримаються на високій позначці - від 180 до понад 250 гривень за кілограм.
Напередодні стало відомо, що в Україні через весняні заморозки цього року на ринку суттєво подорожчають фрукти - ціна підвищиться щонайменше на 30 відсотків.
Раніше також повідомлялося, що через сильні квітневі заморозки в Україні очікується значне скорочення врожаю кісточкових фруктів — абрикосів, персиків, черешень і вишень. Втрати можуть сягнути 50-60%.
Читайте також:
- Українцям зарахують стаж роботи за кордоном до 1992 року для пенсії
- Багато українців отримають пільги на оплату ЖКП цього літа - деталі
- Щоб не втратити гроші: експерти відповіли, в якій валюті зберігати заощадження
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред