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1450 гривень за кілограм: українці хапаються за голови від цін на ягоди

Анна Косик
20 травня 2025, 11:02
336
На ринках України починається сезон ягід, але ціни на них вражають.
Ягоды, черешня
Ціни на ягоди в Україні б'ють усі рекорди / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Головне:

  • Українці повідомляють про шалені ціни на черешню
  • У Чернівцях за кілограм черешні потрібно заплатити більше тисячі гривень

Весняні заморозки призвели до втрати великої частини врожаю сезонних фруктів, овочів та ягід. Експерти попереджали, що це, в свою чергу, вплине на зростання цін на ринках. Однак, реальні ціни на ягоди цьогоріч перевищили навіть найгірші прогнози.

З'ясувалося, що у Чернівцях черешня, сезон якої вже розпочинається, коштує 1450 гривень за кілограм. Про це в TikTok повідомила українка Анна Хованець, опублікувавши відповідне відео.

відео дня

На ньому видно, що у місцевому магазині продають два види черешні, одна з яких навіть дорожча і коштує 1700 гривень. Водночас у коментарях під відео українці поділилися цінами на черешню у своїх містах.

Дивіться відео з цінами на ягоди у Чернівцях:

Наприклад, як повідомляють коментатори, в Одесі кілограм черешні можна купити за 1600 гривень, в той час як у Києві сезонна ягода обійдеться у 550 гривень.

Цены на черешню
Коментарі під відео Анни Хованець у TikTok про ціни на черешню в Україні / фото: скріншот

Інші користувачі зазначили, що в Україні наразі черешня дорожча, ніж у європейських країнах. Наприклад, з їхніх слів, у місті Потенца, що в Італії, кілограм черешні коштує 5 євро проти 31 євро за черешню у Чернівцях.

Цены на черешню
Коментарі під відео Анни Хованець у TikTok про ціни на черешню в Італії в порівнянні з Україною / фото: скріншот

Ціни на фрукти на ягоди в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що полуниця, яка раніше була однією з найдоступніших в Україні ягід, цьогоріч істотно подорожчала. Аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка розповів, що ціни на неї тримаються на високій позначці - від 180 до понад 250 гривень за кілограм.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Напередодні стало відомо, що в Україні через весняні заморозки цього року на ринку суттєво подорожчають фрукти - ціна підвищиться щонайменше на 30 відсотків.

Раніше також повідомлялося, що через сильні квітневі заморозки в Україні очікується значне скорочення врожаю кісточкових фруктів — абрикосів, персиків, черешень і вишень. Втрати можуть сягнути 50-60%.

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