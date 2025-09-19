Українцям нарахують пенсію у 26 тис. грн: що відомо про нові правила для виплат

У Верховній Раді пояснили, як зміняться пенсії за спецзаконами у 2026 році.

Хто може отримувати високу пенсію / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Про що мова:

У 2026 році в Україні обмежать максимальні спецпенсії - до 25,95 тис. грн

Кабмін пропонує залишити ліміт на пенсії суддів, прокурорів і держслужбовців

В Україні планують змінити правила нарахування пенсій для окремих категорій громадян, які отримують виплати за спеціальними законами: суддів, прокурорів, держслужбовців, чорнобильців та інших. У проєкті Державного бюджету на 2026 рік уряд пропонує зберегти дію обмежувальних коефіцієнтів для максимальної пенсії. Про це йдеться в законопроєкті №14000 "Про Держбюджет-2026", зареєстрованому у Верховній Раді.

Нові правила для спецпенсій у 2026 році

Документ передбачає продовження практики обмеження розмірів пенсій, що призначаються за спеціальними законами. Планується, що максимальна виплата не перевищуватиме десяти прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. З урахуванням прогнозу, у 2026 році цей показник зросте до 2595 грн, тож верхня межа пенсії складе 25,95 тис. грн.

Якщо розмір виплати перевищуватиме цей ліміт, на суму перевищення діятимуть спеціальні коефіцієнти, які встановлюватиме Кабінет міністрів.

Як працюють обмежувальні коефіцієнти

Обмеження для спецпенсій запровадили з початку 2025 року. Вони застосовуються лише до тих виплат, що перевищують десятикратний прожитковий мінімум для непрацездатних (у 2025 році це 23,61 тис. грн).

Коефіцієнти діють на частину суми, яка перевищує зазначений поріг. Наприклад, на виплату, що перевищує десять прожиткових мінімумів, але не перевищує одинадцять, застосовується коефіцієнт 0,5.

Ці обмеження стосуються пенсій, призначених відповідно до Митного кодексу та спеціальних законів, серед яких:

"Про державну службу";

"Про прокуратуру";

"Про статус народного депутата";

"Про Національний банк України";

"Про Кабінет міністрів України";

"Про дипломатичну службу";

"Про службу в органах місцевого самоврядування";

"Про судову експертизу";

"Про статус і соцзахист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС";

"Про державну підтримку засобів масової інформації та соцзахист журналістів";

"Про наукову і науково-технічну діяльність";

"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

Постанова "Про помічника-консультанта народного депутата України".

Виплати пенсій в Україні - що відомо

Як писав Главред, в Україні існують можливості для отримання більших пенсійних виплат, а також для дострокового виходу на пенсію. Це стосується професій, пов'язаних з підвищеними навантаженнями та ризиками, таких як військовослужбовці, поліцейські, медики та вчителі.

Ба більше, за словами народного депутата Данила Гетманцева, в Україні планується збільшення мінімальної пенсії. Кошти, отримані державою від легалізації "тіньових" доходів, мають бути спрямовані на підтримку найбільш вразливих верств населення.

Водночас, деяким пенсіонерам можуть обмежити виплати через існуюче в Україні обмеження на максимальний розмір пенсії, як пояснює експерт Сергій Коробкін.

