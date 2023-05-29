Блокування пенсійного рахунку за борги по комуналці: як не залишитися без пенсії

Як пишуть профільні ЗМІ, в Україні банки в окремих випадках блокують за борги пенсійні рахунки своїх клієнтів.

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Як кажуть експерти, арешт пенсійних рахунків за борги може статися тільки помилково / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні в деяких банках блокують за борги навіть пенсійні рахунки своїх клієнтів. Про це повідомляє спеціалізований портал "На пенсії" з посиланням на пресслужбу одного з українських банків.

Як кажуть експерти, процедура така - виконавець судового рішення звертається в банк і фінансова установа зобов'язана заарештувати рахунки свого клієнта за борги. Але, при цьому, законодавство забороняє під час воєнного стану заарештовувати пенсійні рахунки.

За законом за будь-який борг (найчастіше мова йде про комунальні борги, борги по аліментах, штрафах), незважаючи на суму (навіть якщо це 200 грн), весь банківський рахунок можуть заарештувати. Для цього той, кому винен клієнт банку, звертається до суду, суд виносить рішення і починається виконавче провадження.

Тому, кажуть експерти, арешт пенсійних рахунків за борги може статися тільки помилково.

Крім того, за нещодавно оновленими правилами виконавець повинен зняти арешт на суму в розмірі 13,4 тисячі грн (для поточних витрат боржника) зі звичайного рахунку, якщо він заарештований.

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Проблеми в українців з ПриватБанком

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ПриватБанк заблокував рахунки клієнта, вимагаючи ідентифікувати особу. Чоловік назвав такі дії знущанням, оскільки всі його дані відомі співробітникам банку.

Також повідомлялося, що клієнт Приватбанку зіткнувся з проблемою - разом з курсом долара у нього підвищувалися відсотки по кредиту. Чоловік розповів, що у нього був валютний кредит в банку на покупку авто під заставу цього авто. В результаті транспортний засіб йому довелося повернути банку.

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