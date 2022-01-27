"На людей глибоко плювати": українці шоковані роботою банкоматів ПриватБанку

Банкомат ПриватБанку не видав гроші / УНІАН

Банкомат ПриватБанку не видав гроші, але з рахунку списав. Чоловік має намір подати до суду на фінустанову.

Про це повідомив клієнт Приватбанку на порталі Мінфін.

"Купюра вже виїжджала, потім перезавантаження банкомату і на цьому все...ви, Власники або керуючі, повинні висилати інкасатора на місце невидачі...і повертати гроші моментально", - пише незадоволений клієнт.

Також чоловік має намір звернутися до суду, бо, за його словами, з даною проблемою стикається не тільки він.

"Хочу в суд подати, я не один потрапив в таку ситуацію, так інші люди страждають, ПБ ніби не для людей, а якщо і для них, то їм глибоко на них плювати. Кредити вони відразу забирають і відсотки накрутять, а у мене може угода зірвалася вчора, і хто мені компенсує втрати і очікування Підкажіть, як оформити заяву, і куди нести?",- поцікавився клієнт банку.

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Відповідь ПриватБанку

У фінустанові висловили жаль і попросили звернутися на підтримку банку, обслуговуючого карту, для подачі заявки на повернення коштів.

"Вона буде розглядатися в рамках правил міжнародних платіжних систем. Після надходження в банк відповідного запиту ми зробимо все можливе, щоб провести перевірку в найкоротші терміни", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що схожі випадки приходять вже вперше. Раніше в Приватбанку стався збій, через який клієнт не зміг поповнити свою карту. У фінустанові пообіцяли повернути гроші.