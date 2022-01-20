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Віддав банку машину і залишився винен: ПриватБанк звинуватили в самовільному підвищенні кредитних відсотків

20 січня 2022, 08:12

Клієнт обурений діями державного банку.

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ПриватБанк звинуватили у самовільному підвищенні кредитних відсотків / УНІАН

Клієнт ПриватБанку зіткнувся з проблемою - разом з курсом долара у нього підвищувалися відсотки по кредиту.

На порталі Мінфін чоловік розповів, що у нього був валютний кредит у банку на покупку авто під заставу цього авто.

"Платив все завжди своєчасно і в повному обсязі. Коли курс долара по відношенню до гривні почав рости - банк в односторонньому порядку підняв відсотки по кредиту. З'ясування цієї ситуації з банком нічого не дали банк в даній ситуації, як кажуть — "відморозився". Сума щомісячного платежу, ясно - зросла. Кредит я продовжував оплачувати, але не завжди вчасно. Пішли всілякі штрафи, пені і т.д. платити кредит стало зовсім тяжко. Я перестав платити. І, куплений мною автомобіль, був відданий банку. Дійшла справа до суду. Було кілька засідань. Підсумок: мій кредитний автомобіль був проданий банком", - розповів клієнт.

Він зазначив, що банк зняв всі пені і штрафи - залишилося тільки "тіло" кредиту.

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Відгук про ПриватБанк / скріншот minfin.com.ua

"Суми, отриманої від продажу, виявилося недостатньо для покриття тіла кредиту. Була оформлена розстрочка, яку я виплатив. Таким чином був закритий кредит в цьому банку. Нещодавно я зайшов на сайт УБКІ (Українське бюро кредитних історій - ред.) І подивився інфу про себе. Банк цей кредит виставив в УБКІ. Тобто я, виявляється, неблагополучний кредитоодержувач. А банк, який підвищив відсотки по кредиту в односторонньому порядку, тоді нормальний? Мені дуже шкода, що у нас в країні досі в цьому банку продовжують так чинити. Я на ніякі кредити не претендую, і взагалі - намагаюся обходитися без них. Але осад на душі залишився", - підсумував незадоволений клієнт.

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Відповідь ПриватБанку

У фінустанові відзначили, що в УБКІ міститься інформація про кредитну історію, частиною якої є прострочення по кредиту, що виникає в разі непогашення планового щомісячного платежу клієнтом.

"Погашення кредиту здійснюється згідно з умовами договору, з якими згоден клієнт укладаючи договір", - йдеться в повідомленні.

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Відповідь Приватбанку / скріншот minfin.com.ua

Раніше повідомлялося, що клієнт ПриватБанку став жертвою шахраїв, які оформили кредит на його ім'я. У банку кажуть, що вирішення цієї проблеми знаходиться поза їх юрисдикцією і радять звертатися в поліцію.

Автор: Сергій Кущ
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Приватбанк кредиты новини України
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