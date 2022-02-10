"Беззаконня і знущання!": ПриватБанк забороняє знімати гроші з рахунків

ПриватБанк забороняє знімати гроші з рахунків / УНІАН

ПриватБанк заблокував рахунки клієнта, зажадавши ідентифікувати особу. Чоловік назвав такі дії знущанням, оскільки всі його дані відомі співробітникам банку.

Про це повідомив клієнт банку на порталі Мінфін.

"Близько 4-х годин тому ПриватБанк безпідставно заблокував мою карту під приводом розбіжності анкетних даних з наданими при перевірочному опитуванні. Це все через надмірне ускладнення ПриватБанком бюрократичних перевірок з ідентифікації клієнта. Попри те, що дані я надаю особисто, зі свого телефону, і номера, зазначеного в анкеті, я не зобов'язаний пам'ятати міняв я e-mail або не міняв. Заблокувавши карту, ПриватБанк залишив мене повністю без засобів розрахунку і одночасно блокував весь зворотний зв'язок", - розповів незадоволений чоловік.

За його словами, особисті дані клієнтів у банку повністю під оглядом у операторів і службовців Приватбанку.

читайте такожНі замінити, ні переоформити: у Приватбанку не хочуть видавати нові карти"Ні у кого немає можливості по кожному такому випадку нескінченно знаходиться у відділеннях Приватбанку, жертвуючи особистим і робочим часом. Допоможіть, будь ласка! Припиніть це свавілля, несправедливість, беззаконня і знущання!",- звернувся чоловік до співробітників банку.

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Відповідь ПриватБанку

У фінустанові зазначили, що операція, яку проводила жінка, була визначена як ризикова або нетипова.

"Тому виникла необхідність її додатково підтвердити, щоб переконатися, що платіж здійснює власник рахунку. Дистанційно ми можемо ідентифікувати вас, задавши питання в телефонній розмові, відповіді на які повинен знати тільки сам клієнт. На жаль, надані вами відповіді відрізнялися від раніше зазначених у банку, тому оператор не мав можливості дозволити проведення платежу. Ми ні в якому разі не мали на меті створити незручності, а тільки бажали переконатися, що треті особи не мають доступу до ваших рахунків", - зазначили співробітники банку.

Відгук про ПриватБанк / minfin.com.ua

Відзначимо, що подібні випадки відбувалися і раніше. ПриватБанк заблокував картки клієнта, який не так давно продав квартиру. Від чоловіка зажадали підтвердити походження цих коштів.

Ще один клієнт банку розповів, що попередньо його ніхто не попереджав про блокування рахунків, а обмеження ввели в неробочий день.

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