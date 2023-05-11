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В Україні посилили правила блокування рахунків за борги по комуналці: що сталося

Дмитро Відоменко
11 травня 2023, 08:11 оновлено 11 травня, 11:02
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В Україні з 9 травня змінилися правила блокування банківських рахунків за борги, повідомляють журналісти.
Купюри, банк
В Україні з 9 травня зробили жорсткішими правила блокування рахунків за борги по ЖКГ / Колаж фото УНІАН

В Україні з 9 травня 2023 року змінилися правила блокування банківських рахунків за борги - в першу чергу за комунальні послуги. Про це повідомляє портал "Обозрєватєль".

Стало відомо, що якщо раніше тільки ті боржники, які не сплатили щонайменше 100 тис.грн, могли залишитися без доступу до своїх рахунків, то тепер це торкнеться навіть тих, кому потрібно заплатити в районі 200 грн.

Річ у тім, що в Україні продовжує діяти воєнний стан через збройну агресію РФ проти нашої країни. І в плані заборгованостей діяли обмеження - заарештовувати рахунки боржників в рамках виконавчого провадження можна було тільки в тому випадку, якщо сума боргу перевищувала 100 тисяч грн. І це фактично зупинило процес арешту рахунків боржників за комунальні послуги, тих, хто не оплачував штрафи за порушення ПДР, тих, хто не платив аліменти і т. д.

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Приватний виконавець Анатолій Телявський розповів журналістам, що за новими правилами боржнику залишають на рахунку 13,4 тисячі грн на місяць на поточні витрати. А раніше судові виконавці блокували всю суму на рахунках боржника.

"Введена мінімальна сума на рахунку, на яку не можна накласти стягнення. Раніше можна було заарештувати всю суму. На жаль, у нас немає спеціалізованих рахунків, на яких були б тільки пенсійні виплати або зарплата. Заарештовували весь рахунок і взагалі людина не могла користуватися всіма. своїми коштами", - сказав Телявський.

Також повідомляється, що жодна фінансова установа в Україні не має права відмовитися виконувати законні вимоги судових виконавців і не блокувати рахунки боржників. Тільки в одному "Монобанку" заблокувати можуть рахунки 436 тисяч клієнтів.

Крім того, повідомляється - українці можуть перевірити, чи не відкрили виконавче провадження стосовні їх заборгованості, можна в спеціальному реєстрі на сайті Мін'юсту.

Проблеми з ПриватБанком

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ПриватБанк заблокував рахунки клієнта, вимагаючи ідентифікувати особу. Чоловік назвав такі дії знущанням, оскільки всі його дані відомі співробітникам банку.

Також повідомлялося, що клієнт ПриватБанку зіткнувся з проблемою - разом з курсом долара у нього підвищувалися відсотки по кредиту. Чоловік розповів, що у нього був валютний кредит в банку на покупку авто під заставу цього авто. В результаті транспортний засіб йому довелося повернути банку.

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