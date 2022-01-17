Ні замінити, ні переоформити: у Приватбанку не хочуть видавати нові карти

У Приватбанку відмовляються видавати клієнту картку / УНІАН

В ПриватБанку відмовляються переоформляти карту клієнту, який постраждав від дій шахраєм.

Про це незадоволений клієнт банку повідомив на порталі Мінфін.

"Добрий день! Скажіть, будь ласка, на якій підставі ПриватБанк не відкриває і не дає замінити карту, вчора заблокували соціальну карту дитини через шахраїв, а відкрити нову не можу, "обмеження в обслуговуванні" - це як зрозуміти? З чого б це? Шахраї хотіли зняти з моєї картки гроші, а в підсумку я не можу відкрити навіть нову картку, хоча б соціальну", - поцікавився клієнт банку.

Що кажуть у Приватбанку

У фінустанові обіцяють розібратися в ситуації, а скарга передана фахівцям.

"Питання передано профільним фахівцям, які розглянуть можливість вашого подальшого обслуговування і зв'яжуться за результатом", - йдеться в повідомленні.

Відгук про ПриватБанк / minfin.com.ua

Раніше повідомлялося, що клієнт ПриватБанку став жертвою шахраїв, які оформили кредит на його ім'я. У банку кажуть, що вирішення цієї проблеми знаходиться поза їх юрисдикцією і радять звертатися в поліцію.