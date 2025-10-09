Новий історичний максимум: улюблений напій українців шалено подорожчав

Ціни ростуть через падіння виробництва кави в ключових регіонах.

https://glavred.net/economics/novyy-istoricheskiy-maksimum-lyubimyy-napitok-ukraincev-bezumno-podorozhal-10705064.html Посилання скопійоване

Підвищення цін на каву / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

У світі стрімко дорожчає кава

В Україні за місяць ціни зросли на 38,90 гривень

Цього року ціни на каву знову можуть зрости. Ймовірно, подорожчання складе 20%. Про це пише видання CBS.

"Протягом наступних трьох-чотирьох місяців ціни на каву, ймовірно, зростуть ще більше", - йдеться у повідомленні. відео дня

Зазначається, що головна причина різкого стрибка цін — падіння виробництва кави в ключових регіонах, особливо в Бразилії.

Відомо, що оптова ціна зерен перевищила 4 долари за фунт (0,45 кг). Для порівняння, ще на початку 2024 року арабіка коштувала приблизно 2 долари за фунт, а до жовтня 2025-го — вже близько 3,85 долара.

"Ринок залишається у складному становищі. Деякі американські продавці прямо заявляють, що не зможуть продовжувати бізнес за нинішніх цін. Супермаркети та продуктові магазини неохоче купують дорогу каву, що призводить до дефіциту на полицях", - наголошує видання.

Ціни на каву в Україні

У звіті Мінфін зазначається, що індекс споживчих цін на каву у жовтні 2025 склав 104,03%. Порівняно з попереднім місяцем середні ціни зросли на 4,03%.

Так, наразі вартість кави Nescafe Gold за упаковку 210 грам в середньому складає 588,60 грн, але ще у вересні її можна було купити за 565,80 грн.

Зазначається, що від вересня середні ціни зросли на 38,90 грн.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Що може подорожчати в Україні

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін раніше повідомляв, що у 2026 році українців очікують нові податкові правила та підвищені акцизи, що безпосередньо вплинуть на ціни на пальне, тютюн і солодкі напої.

Зокрема, він наголосив, що акциз на сигарети піднімуть із 58 до 61 євро за тисячу штук, а мінімальне податкове зобов’язання збільшать із 78 до 82 євро.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні може подорожчати свинина через скорочення поголів’я тварин. З початку 2025 року ціни на свинину зросли на 34%.

Також відомо, що в Україні знову дешевшає білокачанна капуста. Падіння цін пов’язане із надлишком продукції на ринку.

Крім того, генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль попередив, що в Україні низка продуктів помітно подорожчають. Очікується, що вартість деяких овочів зросте на 5–6 гривень.

Читайте також:

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред