Ердоган та Путін не змогли домовитися про відновлення 'зернової угоди'

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган не зміг домовитися з кремлівським диктатором Володимиром Путіним щодо відновлення "зернової угоди" за посередництва Стамбула.
Під час прес-конференції у Сочі 4 вересня Путін вчергове почав висувати Заходу умови, повне виконання яких нібито мало би розблокувати попередні "зернові" домовленості.
"Як я вже неодноразово казав, нас просто змусили ухвалити це рішення (вийти з угоди - Главред), оскільки західні країни блокували і продовжують блокувати виконання "зернової угоди", зокрема забезпечення доступу російських с/г виробників на світові ринки", - заявив Путін.
Ердоган, своєю чергою, наголосив, що Туреччина підготувала новий пакет пропозицій щодо відновлення "зернової угоди" і сподівається на його результат.
Окремо турецький глава заявив, що Стамбул зацікавлений у посередництві "мирних" переговорів Росії та України.
Понад те, країна нібито готова постачати російське зерно у вигляді борошна у бідні країни.
"Зернова угода" і вихід Росії
Росія вийшла з "зернової угоди" влітку 2023 року, виправдовуючись нібито ударами України по флоту окупантів біля Криму.
Відтоді російські делегати неодноразово натякали шляхом шантажу, що Кремль погодиться відновити угоду в обмін на поступки з боку Заходу - послаблення санкцій.
Водночас Росія використовує дестабілізацію у Чорному морі, щоб усунути Україну як конкурента з експорту зерна у треті країни.
Україна, своєю чергою, обрала інший спосіб: відкрила власний коридор безпеки, заручившись підтримкою ЗСУ. Також представники української влади неодноразово попереджали Росію, що битимуть по російських бойових кораблях, які загрожуватимуть безпеці Чорноморського регіону.
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