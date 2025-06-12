Зеленського запросили на саміт G7: чи відбудеться зустріч із Трампом

Керолайн Левіттпідтвердила підготовку окремих двосторонніх зустрічей президента США на полях саміту Великої сімки.

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Білий дім готує зустрічі Трампа на саміті G7 / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

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У Трампа відбудеться чимало двосторонніх зустрічей на саміті G7

У Білому домі не підтвердили зустріч Трампа і Зеленського

Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт Великої сімки (G7). Поки що невідомо, чи відбудеться під час саміту зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Прессекретарка адміністрації президента США Керолайн Левітт під час прес-брифінгу у Вашингтоні підтвердила підготовку окремих двосторонніх зустрічей на полях саміту Великої сімки, де, окрім лідерів G7, очікується присутність президентів Бразилії, Мексики та України, передає Укрінформ.

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"Можу підтвердити, що відбудеться чимало двосторонніх зустрічей між президентом (США - Дональдом Трампом - ред.) та іншими іноземними лідерами", - сказала вона.

Водночас Левітт не уточнила конкретно, чи планується зустріч президентів Трампа і Зеленського.

"Білий дім усе ще наполегливо працює над остаточним узгодженням цього графіка, і ми оприлюднимо його, щойно він у нас з'явиться", - заявила прес-секретар Білого дому.

Зустріч Трампа і Зеленського

Як писав Главред, на початку травня у Ватикані відбулася коротка зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Ймовірно, вона стала переломним моментом у непростих відносинах лідерів. Успіх розмови багато в чому пояснюється тим, що вона відбулася віч-на-віч.

Зеленський описав свою зустріч із Трампом як "хорошу" і висловив сподівання, що вона може стати історичною, якщо буде досягнуто важливих результатів для двосторонніх відносин і міжнародної стабільності.

У Білому домі оцінили зустріч як "дуже продуктивну". За інформацією Офісу президента України, самі переговори тривали всього 15 хвилин, але їхній зміст має важливе значення для подальших кроків у співпраці між двома країнами.

8 травня Зеленський провів переговори з американським президентом Трампом. президент України розкрив деталі бесіди.

19 травня Зеленський провів ще одну телефонну розмову з президентом США перед бесідою Володимира Путіна і Трампа. Потім, за підсумками спілкування, Трамп ще раз зателефонував Зеленському.

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