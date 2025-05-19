Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Трамп поговорив із Зеленським і почав розмову з Путіним: що обговорювали

Віталій Кірсанов
19 травня 2025, 18:31
324
Офіційного підтвердження факту розмови поки що немає ні з української, ні з американської сторони.
Трамп поговорив із Зеленським і почав розмову з Путіним
Трамп поговорив із Зеленським і почав розмову з Путіним / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

  • Зеленський провів телефонну розмову з Трампом
  • Трамп почав розмову з Путіним

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом перед бесідою Володимира Путіна і Трампа. Потім, за підсумками спілкування, Трамп ще раз зателефонує Зеленському. Про це повідомляє ТСН з посиланням на власні джерела.

"Президенти, зокрема, обговорили конкретні кроки, необхідні для завершення війни", - вказує ТСН.

відео дня

Офіційного підтвердження факту розмови поки немає ні з української, ні з американської сторін.

Пізніше про розмову Трампа із Зеленським повідомила CNN.

"Президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок. Очікувалося, що Трамп почне свою дипломатію в понеділок із дзвінка президенту Росії Володимиру Путіну", - йдеться в повідомленні на сайті мовника.

Крім того, Associated Press повідомив про початок розмови Трампа з главою РФ. Віце-президент США Джей Ді Венс паралельно заявив, що Америка чекає реальної мирної пропозиції "на столі".

Зазначається, що Трамп особисто запропонує кремлівському диктатору "відновлення відносин з усім світом". Венс припускає, що американський президент запитає в Путіна: "Ви серйозно? Є багато економічних вигод від потепління відносин між Росією і рештою світу, але ви не отримаєте цих вигод, якщо продовжите вбивати безліч невинних людей".

Розмова Трампа і Путіна - що відомо

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним. Організація зустрічі двох президентів потребує певної роботи, переконаний Рубіо.

За його словами, єдине, що може розв'язати глухий кут, який склався з переговорами щодо закінчення війни в Україні, - "це пряма розмова між Трампом і Путіним". Рубіо нагадав, що сам глава Білого дому "вже відкрито висловив упевненість, що це має статися".

Після цього у Трампа анонсували "дуже успішну" розмову з Путіним. Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і лідером РФ Володимиром Путіним, яка має відбутися 19 травня, буде дуже успішною. Розрив між Україною і РФ скоротився, заявив спецпосланець Трампа Стів Віткофф.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін мирні переговори
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Трамп поговорив із Зеленським і почав розмову з Путіним: що обговорювали

Трамп поговорив із Зеленським і почав розмову з Путіним: що обговорювали

18:31Політика
Путін може "правити пожиттєво": в РФ готують населення до зміни конституції

Путін може "правити пожиттєво": в РФ готують населення до зміни конституції

18:04Світ
Після перемир’я: РФ може використати 800 тисяч солдатів для нового удару

Після перемир’я: РФ може використати 800 тисяч солдатів для нового удару

17:15Війна
Реклама

Популярне

Більше
РФ обрала нетипове місце для запуску РС-24 "Ярс": в ЗМІ розкрили важливу деталь

РФ обрала нетипове місце для запуску РС-24 "Ярс": в ЗМІ розкрили важливу деталь

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 травня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 травня (оновлюється)

Гороскоп на завтра 20 травня: Ракам - раптові новини, Левам - захоплива ситуація

Гороскоп на завтра 20 травня: Ракам - раптові новини, Левам - захоплива ситуація

Чому РФ не змогла запустити ракету "Ярс": ЗМІ заявили про "позаштатну ситуацію"

Чому РФ не змогла запустити ракету "Ярс": ЗМІ заявили про "позаштатну ситуацію"

Водіям готують сюрприз: Рада готує посилення штрафів на популярне порушення ПДР

Водіям готують сюрприз: Рада готує посилення штрафів на популярне порушення ПДР

Останні новини

19:00

Мити авто самостійно на вулиці більше не можна: які штрафи чекають на українців

18:58

Чи можливий штраф за перетин стертої розмітки на дорозі: водіям варто знати

18:40

У Трампа пригрозили новим санкційним "ударом" по РФ і назвали умову

18:34

"Сам наступаю собі на горло": Цимбалюк відкрив фанатам особисту таємницю

18:31

Трамп поговорив із Зеленським і почав розмову з Путіним: що обговорювали

Війна триватиме ще рік, а на переговорах Росію далі більше цікавитиме доля Бєлгородщини – ПалійВійна триватиме ще рік, а на переговорах Росію далі більше цікавитиме доля Бєлгородщини – Палій
18:04

Путін може "правити пожиттєво": в РФ готують населення до зміни конституції

17:53

55 років присвятила сцені: померла відома українська актриса

17:30

"Я з іншої планети": Данилко чесно відповів, чому він без дітей і дружини

17:15

Після перемир’я: РФ може використати 800 тисяч солдатів для нового удару

Реклама
17:10

Трамп телефонує Путін: на шляху до правильних рішеньПогляд

17:02

Це вже нова війна, армія РФ змінила тактику своїх атак – NYT

16:59

Денис Бойко - нове обличчя YouTube-проєкту від 1+1 media новини компанії

16:54

"Зайшли в глухий кут": Венс допустив вихід США з переговорного процесу

16:50

Шикарний рецепт швидкого салату за 5 хвилин, від якого пальчики всі оближуть - просто і смачно

16:44

"Нам потрібен час": Зеленська зізналась, якою мовою говорять її діти та чоловік

16:30

Скільки полуниці можна їсти без шкоди для фігури: нутриціолог пояснив

16:24

Коли Путін припинить масові обстріли України: названо дату закінчення війни

16:20

Ціни дивують: в Україні подорожчали одразу кілька популярних продуктів

16:19

Чому не можна лінуватися і нудьгувати 20 травня: яке свято і день ангела

16:00

Торкається всіх нас: Джо Байден вперше прокоментував свою хворобу

Реклама
15:49

Вапняний наліт у туалеті "розтане" за 10 хвилин за допомогою простого засобу

15:42

Емма Стоун зазнала неочікуваного "нападу" прямо на Каннському кінофестивалі

15:35

Трамп і Путін можуть по телефону домовитись про власний мирний план - CNN

15:12

Як їсти і не набирати вагу: проста, але корисна звичка від фітнес-тренера

15:02

План РФ провалився: Зеленський назвав головний результат переговорів у Стамбулі

14:46

В Китаї вперше висловились про переговори України та РФ в Стамбулі - що відомо

14:36

Чи зможуть окупанти здійснити прорив на Сумщині: неочікуваний прогноз експерта

14:17

Смак зеленого жувального ведмедика приголомшив людей: що ми їмо насправді

14:04

Де несправжній годинник: лише найрозумніші здогадаються за 5 секунд

13:47

"Взяли пляшку і сиділи": Андрій Данилко несподівано висловився про Зеленського

13:26

"Почала деградувати": що сталося із Софією Ротару насправді

13:16

У Криму дрони знищили важливий об'єкт РФ, евакуйовано тисячі місцевих - ЗМІ

13:10

Вдарить +25 градусів: стала відома дата, коли Україну накриє різке потепління

13:01

Коли садити огірки у травні 2025 року в Україні: точні дні для рекордного врожаюВідео

12:25

Скандал на Євробаченні 2025: Україну та Ізраїль звинуватили в махінаціях

12:22

Чи треба класти покійнику в труну гребінець: священник відповівВідео

12:17

Раніше доступна в Україні ягода стане розкішшю: наскільки зросте ціна

11:55

Виплати породіллям підвищать: Кабмін хоче підтримати українок

11:43

Ідеальний час: які сорти картоплі садити в травніВідео

11:31

Чому РФ не змогла запустити ракету "Ярс": ЗМІ заявили про "позаштатну ситуацію"

Реклама
11:28

В НАТО попередили, що РФ може готувати напад, перші ознаки є - ЗМІ

11:12

СБУ розгромила ворожу РЛС і склади окупантів на "вишках Бойка": подробиціВідео

11:11

Китайський гороскоп на завтра 20 травня: Бикам - лінь, Кроликам - хвороба

10:56

Чому кредити онлайн стали звичкою? Думка фахівців та клієнтів Бізнес Позика реклама

10:50

У Польщі попередили, що після виборів для українських біженців будуть зміни

10:48

Урожай втрачено на 80%: на які фрукти та овочі в Україні різко зросте ціна

10:46

Переговори в Стамбулі мали для РФ несподівану ціль - що задумав Кремль

10:33

3 роки KRAKO: нова колекція оживає завдяки штучному інтелекту новини компанії

10:29

"Втілення вірності та відданості": Джулія Робертс повідомила про втрату в родині

10:29

Михайло Поплавський: "Ера ШІ починається в Університеті культури!" актуально

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Переговори з Росією
Кремль поставив ще жорсткіший ультиматум УкраїніЗустріч Зеленського з Путіним і перемовиниТрамп зробив заяву про Зеленського і Путіна
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти