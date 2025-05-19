Трамп поговорив із Зеленським і почав розмову з Путіним: що обговорювали

Офіційного підтвердження факту розмови поки що немає ні з української, ні з американської сторони.

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Трамп поговорив із Зеленським і почав розмову з Путіним / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот, facebook.com/WhiteHouse

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Зеленський провів телефонну розмову з Трампом

Трамп почав розмову з Путіним

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом перед бесідою Володимира Путіна і Трампа. Потім, за підсумками спілкування, Трамп ще раз зателефонує Зеленському. Про це повідомляє ТСН з посиланням на власні джерела.

"Президенти, зокрема, обговорили конкретні кроки, необхідні для завершення війни", - вказує ТСН. відео дня

Офіційного підтвердження факту розмови поки немає ні з української, ні з американської сторін.

Пізніше про розмову Трампа із Зеленським повідомила CNN.

"Президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок. Очікувалося, що Трамп почне свою дипломатію в понеділок із дзвінка президенту Росії Володимиру Путіну", - йдеться в повідомленні на сайті мовника.

Крім того, Associated Press повідомив про початок розмови Трампа з главою РФ. Віце-президент США Джей Ді Венс паралельно заявив, що Америка чекає реальної мирної пропозиції "на столі".

Зазначається, що Трамп особисто запропонує кремлівському диктатору "відновлення відносин з усім світом". Венс припускає, що американський президент запитає в Путіна: "Ви серйозно? Є багато економічних вигод від потепління відносин між Росією і рештою світу, але ви не отримаєте цих вигод, якщо продовжите вбивати безліч невинних людей".

Розмова Трампа і Путіна - що відомо

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним. Організація зустрічі двох президентів потребує певної роботи, переконаний Рубіо.

За його словами, єдине, що може розв'язати глухий кут, який склався з переговорами щодо закінчення війни в Україні, - "це пряма розмова між Трампом і Путіним". Рубіо нагадав, що сам глава Білого дому "вже відкрито висловив упевненість, що це має статися".

Після цього у Трампа анонсували "дуже успішну" розмову з Путіним. Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і лідером РФ Володимиром Путіним, яка має відбутися 19 травня, буде дуже успішною. Розрив між Україною і РФ скоротився, заявив спецпосланець Трампа Стів Віткофф.

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