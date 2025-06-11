"Нічого не вийшло": Трамп вийшов із заявою після розмови з Путіним

Трамп досить відверто відповів на питання щодо нещодавнього дзвінка очільнику Кремля.

https://glavred.net/war/nichego-ne-poluchilos-tramp-vyshel-s-zayavleniem-posle-razgovora-s-putinym-10672544.html Посилання скопійоване

Трамп повідомив, що результатів після розмови з Путіним наразі немає / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Що сказав Трамп:

Війна в Україні є найжорстокішою з 1945 року

Путін озвучив свої побажання в контексті війни з Україною

Президент США Дональд Трамп прокоментував останню розмову з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Він назвав її "хорошою". Це сталося під час подкасту Pod Force One.

Очільник Штатів вкотре наголосив, що нинішня війна, яку розпочала в Україні країна-агресорка Росія, є жорстокою і, на його думку, подібних протистоянь у світі не було ще з часів Другої світової.

відео дня

У цьому контексті Трамп розповів про власні враження від телефонного дзвінка Путіну, який відбувся 4 червня. Американський лідер сказав, що диктатор озвучив йому те, чого він хоче і чого він не хоче.

"Ми мали хорошу розмову, але поки що нічого з цього не вийшло", - додав він.

Телефонна розмова Трампа і Путіна 4 червня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 4 червня президент США Дональд Трамп обговорив із президентом Росії Володимиром Путіним Україну та Іран. Телефонна розмова тривала приблизно годину і 15 хвилин.

Напередодні також стало відомо, що за словами помічника російського президента Юрія Ушакова, у Кремлі вважають уже сам факт телефонних розмов позитивним.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на телефонну розмову американського колеги і Путіна. Він заявив, що жодні розмови не привели до надійного миру чи до зупинки війни.

Читайте також:

Що таке Pod Force One? Pod Force One — це щотижневий політичний подкаст із журналістським підходом, задуманий для глибоких, іноді провокаційних, розмов із тими, хто формує політичний порядок денний у США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред