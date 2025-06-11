"Нічого не вийшло": Трамп вийшов із заявою після розмови з Путіним

Що сказав Трамп:
- Війна в Україні є найжорстокішою з 1945 року
- Путін озвучив свої побажання в контексті війни з Україною
Президент США Дональд Трамп прокоментував останню розмову з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Він назвав її "хорошою". Це сталося під час подкасту Pod Force One.
Очільник Штатів вкотре наголосив, що нинішня війна, яку розпочала в Україні країна-агресорка Росія, є жорстокою і, на його думку, подібних протистоянь у світі не було ще з часів Другої світової.
У цьому контексті Трамп розповів про власні враження від телефонного дзвінка Путіну, який відбувся 4 червня. Американський лідер сказав, що диктатор озвучив йому те, чого він хоче і чого він не хоче.
"Ми мали хорошу розмову, але поки що нічого з цього не вийшло", - додав він.
Телефонна розмова Трампа і Путіна 4 червня - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що 4 червня президент США Дональд Трамп обговорив із президентом Росії Володимиром Путіним Україну та Іран. Телефонна розмова тривала приблизно годину і 15 хвилин.
Напередодні також стало відомо, що за словами помічника російського президента Юрія Ушакова, у Кремлі вважають уже сам факт телефонних розмов позитивним.
Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на телефонну розмову американського колеги і Путіна. Він заявив, що жодні розмови не привели до надійного миру чи до зупинки війни.
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Що таке Pod Force One?
Pod Force One — це щотижневий політичний подкаст із журналістським підходом, задуманий для глибоких, іноді провокаційних, розмов із тими, хто формує політичний порядок денний у США.
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