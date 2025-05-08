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Зеленський і Трамп провели переговори: перші подробиці

Ангеліна Підвисоцька
8 травня 2025, 22:14оновлено 8 травня, 23:44
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Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели переговори у форматі телефонної розмови.
Зеленський і Трамп провели переговори: перші подробиці
Зеленський і Трамп проводять телефонну розмову / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Що відомо:

  • Трамп і Зеленський провели телефонну розмову
  • Телефонна розмова відбулася після укладення угоди щодо металів

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з американським президентом Дональдом Трампом. Про це заявив прессекретар президента України Сергій Нікіфоров, повідомляє 24 канал.

Він додав, що всі подробиці розмови повідомлять пізніше після її завершення.

відео дня

"Президент Зеленський проводить телефонну розмову із президентом Трампом. Про подробиці повідомимо за її результатами", – заявив Никифоров.

Варто зазначити, що незадовго до цього Трамп анонсував розмову з українським колегою. Він також висловився про укладену угоду з Україною щодо рідкоземельних металів.

"Ми щойно уклали угоду з Україною щодо рідкоземельних елементів. Вона була повністю ратифікована і схвалена їхніми законодавчими гілками влади, і ми цінуємо це, і я поговорю з президентом трохи пізніше, трохи пізніше", - сказав Трамп.

Зеленський - про результати переговорів

Володимир Зеленський розповів деталі переговорів з Дональдом Трампом. Вони обмінялись привітаннями з днем перемоги у Європі над нацизмом. Також президенти привітали ратифікацію Радою угоди про корисні копалини. Зеленський переконаний, що це історичний документ, який відкриває багато нових можливостей для співпраці.

"Обговорили необхідність подальших зусиль заради миру, зокрема конкретні кроки, які можуть бути зроблені. Президент Трамп поцікавився ситуацією на полі бою, і я коротко його поінформував", - зазначив Зеленський.

Він також вкотре акцентував на тому, що Україна готова до 30-денного припинення вогню навіть відсьогодні.

"Ми очікуємо від Росії на згоду із цією пропозицією. Я також підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього Росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню", - додав він.

Зеленський також зазначив, що Трамп заявляє про бажання завершити війну, допомагати та підтримувати необхідність припинення вогню. Також сторони погодили подальші контакти.

У своєму відеозверненні президент зазначив, що він доручив команді оперативно працювати над створенням спільного україно-американського Фонду інвестицій.

Угода про корисні копалини між Україною та США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 8 травня Верховна Рада ратифікувала підписану між Україною і США угоду про співпрацю в галузі корисних копалин. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, зазначивши, що рішення підтримали 338 парламентаріїв.

Зеленський і Трамп провели переговори: перші подробиці
Що передбачає угода зі США / Інфографіка: Главред

Як наголосила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт, ця угода є свідченням прагнення США підтримати Україну в її прагненні зберегти суверенітет і забезпечити мирне та вільне майбутнє.

Водночас, за словами Железняка, документ не містить жодних положень щодо гарантій безпеки та не має визначеного терміну дії.

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