Зеленський помирився з Трампом у Ватикані за 15 хвилин: у WSJ розкрили фактор успіху

Коротко:
- Зустріч у Ватикані врятувала стосунки Зеленського з Трампом
- Успіх перемовин полягав у тому, що лідери розмовляли віч-на-віч без помічників
- Обидва президенти позитивно оцінили зустріч
Коротка зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася у Ватикані, ймовірно, стала переломним моментом у непростих відносинах лідерів. Успіх розмови великою мірою пояснюється тим, що вона відбулася віч-на-віч. Про це пише The Wall Street Journal.
За інформацією видання, 15-хвилинна розмова Зеленського і Трампа відбулася без присутності перекладачів і помічників, що дозволило провести максимально відверту і щиру бесіду. Рішення говорити віч-на-віч ініціював сам Зеленський.
За словами президента Франції Еммануеля Макрона, навіть стілець для перекладача був прибраний. Усе це, на думку спостерігачів, стало вирішальним для примирення двох політиків після гучної сварки в Овальному кабінеті США, яка мала місце наприкінці лютого.
Видання зазначає, що ця зустріч була частково спонтанною. Її ініціювали європейські союзники України, які протягом кількох тижнів намагалися усунути розкол між Києвом і Вашингтоном.
Моментом для діалогу стало зібрання світових лідерів у базиліці Святого Петра перед похованням Папи Франциска. Саме тоді президент Макрон підійшов до Трампа і заявив, що "ми маємо бути набагато жорсткішими з росіянами", після чого до розмови долучився і Зеленський.
Стілець для перекладача був прибраний, бо Зеленський наполіг на приватності діалогу. Фотографії із зустрічі, на яких Зеленський і Трамп схилилися ближче один до одного і захоплено розмовляють, стали символом потепління у відносинах.
"Найкраще в цій зустрічі те, що на ній були тільки вони двоє. Це просто питання завищеного самолюбства людей, які перебувають поруч із ними. Якщо там присутній Віткофф, Венс - усе спотворюється", - зазначив колишній радник Зеленського Ігор Новіков виданню.
Хоча остаточний вплив зустрічі на подальші двосторонні відносини ще складно оцінити, обидва президенти висловилися про неї в позитивному ключі. За інформацією WSJ, після розмови Трамп навіть зробив несподівано жорстку заяву на адресу Володимира Путіна. Втім, нові санкції проти Росії поки що не були запроваджені, а Трамп і надалі час від часу висловлює критику на адресу Зеленського.
Зустріч Зеленського з Трампом у Ватикані - новини за темою
Нагадаємо, 26 квітня у Ватикані, у день церемонії прощання з Папою Франциском, відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.
Розмова лідерів тривала лише 15 хвилин, але, як наголосили в Офісі президента України, мала принципове значення для майбутніх українсько-американських відносин. Зеленський назвав її "хорошою" і зазначив, що вона може стати історичною.
У Білому домі зустріч оцінили як "дуже продуктивну". За даними американської сторони, Трамп висловив бажання провести саме особисті переговори із Зеленським. За словами його радника з національної безпеки Майка Волца, президент США був налаштований обговорити перспективи мирного врегулювання війни в Україні та роль США у цьому процесі.
Як повідомляв Главред, перед зустріччю Дональда Трампа і Володимира Зеленського у базиліці Святого Петра у Ватикані поруч із ними були Еммануель Макрон та Кір Стармер. За словами професійної читачки по губах, Трамп попросив Макрона піти, аби провести розмову без сторонніх.
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Конфлікт між Трампом і Зеленським у Білому домі
28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася скандалом. Угоду про корисні копалини не було підписано.
Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо звинуватив Зеленського в нібито спробі зриву планів Вашингтона щодо мирного процесу.
Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волтц прямо сказав, що Білий дім хоче відставки Зеленського.
3 березня Трамп звинуватив українського президента в неповазі під час зустрічі в Овальному кабінеті й заявив, що Зеленському варто бути більш вдячним США за підтримку.
4 березня президент Зеленський заявив, що Україна прагне миру та готова якнайшвидше розпочати переговори для досягнення надійного миру. Київ також готовий конструктивно працювати з адміністрацією Трампа і може підписати угоду про мінерали та безпеку в будь-який момент.
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