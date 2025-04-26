У Білому домі зробили заяву після зустрічі Трампа із Зеленським: що відомо

Зустріч була "дуже продуктивною", зазначили в Білому домі.

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У Білому домі зробили заяву після зустрічі Трампа із Зеленським/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України

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У Білому домі оцінили зустріч Трампа із Зеленським

У заяві йдеться, що зустріч була "дуже продуктивною"

У Білому домі оцінили зустріч президента США Дональда Трампа і українського лідера Володимира Зеленського.

Там зазначили, що зустріч, яка відбулася в суботу, 26 квітня, у Римі, була "дуже продуктивною". Про це повідомляє Reuters.

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"Президент Трамп і президент Зеленський зустрілися сьогодні наодинці і провели дуже продуктивну дискусію. Більш детальна інформація про зустріч з'явиться згодом", – сказав директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг,

Раніше про те, що президенти України і США зустрілися у Ватикані, заявляв речник українського президента Сергій Никифоров. Проте жодних подробиць одразу після цієї розмови не повідомлялося.

Згідно з інформацією з Офісу президента, зустріч тривала 15 хвилин. Вона стала першою після сварки Трампа і Зеленського у Вашингтоні в лютому.

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Раніше у The Times повідомили, що Трамп остаточно вирішив дозволити РФ контролювати окуповані території України. У плані Трампа передбачається збереження за Росією контролю над окупованими українськими територіями, і ця умова є "остаточною".

У CNN повідомляли, що Україна і США мають серйозні розбіжності щодо умов угоди про припинення війни. Між Вашингтоном і Києвом зберігаються серйозні розбіжності щодо умов мирної угоди з РФ.

Нагадаємо, Трамп зробив важливу заяву – він наголосив, що Україна і РФ дуже близькі до домовленості щодо миру. Значна кількість "ключових пунктів" угоди уже була погоджена, зазначив президент США.

У суботу, 26 квітня, Зеленський провів зустріч з Трампом у Римі. Уранці український президент прибув до Рима на похорон Папи Франциска і перед похороном провів зустріч з Трампом. Також Зеленський та Трамп домовилися провести подальші переговори після церемонії прощання з Папою.

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