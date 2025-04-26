Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Білому домі зробили заяву після зустрічі Трампа із Зеленським: що відомо

Альона Вороніна
26 квітня 2025, 13:38
752
Зустріч була "дуже продуктивною", зазначили в Білому домі.
У Білому домі зробили заяву після зустрічі Трампа із Зеленським: що відомо
У Білому домі зробили заяву після зустрічі Трампа із Зеленським/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Коротко:

  • У Білому домі оцінили зустріч Трампа із Зеленським
  • У заяві йдеться, що зустріч була "дуже продуктивною"

У Білому домі оцінили зустріч президента США Дональда Трампа і українського лідера Володимира Зеленського.

Там зазначили, що зустріч, яка відбулася в суботу, 26 квітня, у Римі, була "дуже продуктивною". Про це повідомляє Reuters.

відео дня

"Президент Трамп і президент Зеленський зустрілися сьогодні наодинці і провели дуже продуктивну дискусію. Більш детальна інформація про зустріч з'явиться згодом", – сказав директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг,

Раніше про те, що президенти України і США зустрілися у Ватикані, заявляв речник українського президента Сергій Никифоров. Проте жодних подробиць одразу після цієї розмови не повідомлялося.

Згідно з інформацією з Офісу президента, зустріч тривала 15 хвилин. Вона стала першою після сварки Трампа і Зеленського у Вашингтоні в лютому.

Переговори щодо завершення війни в Україні – останні новини

Раніше у The Times повідомили, що Трамп остаточно вирішив дозволити РФ контролювати окуповані території України. У плані Трампа передбачається збереження за Росією контролю над окупованими українськими територіями, і ця умова є "остаточною".

У CNN повідомляли, що Україна і США мають серйозні розбіжності щодо умов угоди про припинення війни. Між Вашингтоном і Києвом зберігаються серйозні розбіжності щодо умов мирної угоди з РФ.

Нагадаємо, Трамп зробив важливу заяву – він наголосив, що Україна і РФ дуже близькі до домовленості щодо миру. Значна кількість "ключових пунктів" угоди уже була погоджена, зазначив президент США.

У суботу, 26 квітня, Зеленський провів зустріч з Трампом у Римі. Уранці український президент прибув до Рима на похорон Папи Франциска і перед похороном провів зустріч з Трампом. Також Зеленський та Трамп домовилися провести подальші переговори після церемонії прощання з Папою.

Читайте також:

Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Володимир Зеленський Дональд Трамп новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
У Білому домі зробили заяву після зустрічі Трампа із Зеленським: що відомо

У Білому домі зробили заяву після зустрічі Трампа із Зеленським: що відомо

13:38Світ
РФ била сотнею БпЛА і ракет: на Дніпропетровщині смертельний приліт у житловий будинок

РФ била сотнею БпЛА і ракет: на Дніпропетровщині смертельний приліт у житловий будинок

12:56Україна
Вдарять дощі з грозами: якою буде погода на початку травня

Вдарять дощі з грозами: якою буде погода на початку травня

12:52Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Дощі з грозами та заморозки: які регіони атакує штормова погода

Дощі з грозами та заморозки: які регіони атакує штормова погода

Бур'яни у дворі зникнуть за ніч, якщо обприскати їх одним кухонним засобом

Бур'яни у дворі зникнуть за ніч, якщо обприскати їх одним кухонним засобом

Де заховане правильне число 24: лише геній його помітить за 5 секунд

Де заховане правильне число 24: лише геній його помітить за 5 секунд

Абсолютний лідер: яке ім'я є найпопулярнішим в світі

Абсолютний лідер: яке ім'я є найпопулярнішим в світі

"Тунелю немає, скрізь глухий кут": Загородній дав тривожний прогноз щодо війни в Україні

"Тунелю немає, скрізь глухий кут": Загородній дав тривожний прогноз щодо війни в Україні

Останні новини

14:14

Що насправді означає прізвище Путін: історик розкрив цікавий нюанс

14:11

ЗСУ знищили сина заступника директора ЦРУ: американець воював в Україні на боці РФ

13:47

Відповідь неочевидна: історик розповів про приховане значення слова "Січ"Відео

13:38

Гороскоп на травень 2025 для Близнюків: далека подорож, нові цілі та мріїВідео

13:38

У Білому домі зробили заяву після зустрічі Трампа із Зеленським: що відомо

Україну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травніУкраїну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травні
13:26

РФ готується до штурму на важливій ділянці фронту: боєць сказав, де чекати удару

12:56

РФ била сотнею БпЛА і ракет: на Дніпропетровщині смертельний приліт у житловий будинокФото

12:52

Вдарять дощі з грозами: якою буде погода на початку травня

12:29

В США бояться розвалу РФ: Загородній сказав, чи вдасться Трампу врятувати ПутінаВідео

Реклама
12:09

Китайський гороскоп на завтра 27 квітня: Щурам - страх, Півням - суперечки

11:48

РФ вдарила дронами по Київщині: є "прильоти" і постраждаліФото

11:16

Зеленський провів зустріч з Трампом у Римі – що відомоВідео

11:11

Орав не своїм голосом: Кіркоров мало не згорів під час концертуВідео

11:08

Чим відрізняються жінки біля ліфта: лише "детектив" вгадає за 15 секунд

10:42

Китайський гороскоп на травень 2025: Півні вирішать проблеми, Щурам - гроші

10:34

Гороскоп на травень 2025 для Тельців: чого чекати в коханні, на роботі та фінансахВідео

10:34

РФ використовує новий дрон для атак на Україну: що про нього відомо

10:01

"Україна і РФ дуже близькі до домовленості щодо миру": Трамп зробив важливу заяву

10:00

MOLODİ: "Можна співати про кохання, але не можна вдавати, що все гаразд"Відео Інтерв'ю

09:22

Місячний календар на травень 2025: сприятливі та несприятливі дні місяця

Реклама
09:20

Масштабний збій в Україні: розрахуватися карткою наразі неможливо, деталі

09:02

Гороскоп на травень 2025 для Овнів: подує вітер великих змінВідео

09:01

Україна і США мають серйозні розбіжності щодо умов угоди про припинення війни – CNN

08:53

РФ не має військової сили захопити Україну, але Путін має новий план - ISW

08:00

Бензин зі спиртом: чого чекати українцям від нового палива на АЗСПогляд

07:51

Трамп остаточно вирішив дозволити РФ контролювати окуповані території України – The Times

06:21

"Знищили усе вщент": з'явились моторошні кадри розтрощеної бази "Госпітальєрів"Фото

06:10

Час підтискає не нас: можуть бути сюрпризи у війніПогляд

05:40

Кумедна головоломка: знайдіть 3 відмінності в картинках із собакою за 19 сек

05:05

Чому не можна казати "солодкоїжка": якої помилки варто уникати усім українцямВідео

04:30

"Цунамі запущено": експерт заінтригував, який удар чекає на РФ вже за два місяці

04:00

В Україні подешевшає низка популярних продуктів: коли чекати на обвал цін

03:30

"Тунелю немає, скрізь глухий кут": Загородній дав тривожний прогноз щодо війни в Україні

03:03

США можуть остаточно вийти із мирних переговорів: що буде "останньою краплею"Відео

02:23

Гороскоп на завтра 27 квітня: Овнам - вигідна угода, Дівам - відпочинок

01:11

Їхнє життя обірвалось миттєво: у Павлограді загинули донечка та батькоФото

00:00

Навіщо в храмах підвішували страусині яйця - розгадка таємниці під склепінням

25 квітня, п'ятниця
23:37

Він повинен був будувати літаки: у Києві ракета вбила 17-річного Даню та його батьківФотоВідео

23:02

Трамп звинуватив Зеленського у затримці і вимагає "негайно" підписати угоду з США

22:55

Хочу п'ять: Джамала відповіла на хейт з приводу третьої дитини

Реклама
22:07

"Червоні лінії" для водія - що патрульні не мають права робити при зупинці авто

21:28

"Дипломатія повинна спрацювати": гучна заява Зеленського про наближення тиші для України

21:26

Чарівна паличка для шкіри - що таке праймер і як правильно його використовувати

21:14

Зірка "Ангелів Чарлі" ошелешила своїм недоглянутим виглядом

21:03

Україна не має сил для звільнення Криму - Зеленський

20:25

10 речей, які повинен знати кожен перед тим, як заводити котів чи собак

20:10

Чи визнає Україна окуповані території російськими - Зеленський відповів Трампу

20:00

Підрив генерала в РФ та заяви Трампа про Крим: головні новини України (дайджест)

19:49

Дощі з грозами та заморозки: які регіони атакує штормова погода

19:34

Кущі потонуть у квітах: як обрізати 4 види троянд, щоб вони цвіли інтенсивно

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти