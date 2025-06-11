Трамп обіцяє "посадки", запроваджено комендантську годину: що відбувається в Лос-Анджелесі

Мер Лос-Анджелеса заявила, що громадські заворушення обмежуються кількома вулицями в центральній частині міста.

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Протести в Лос-Анджелесі тривають з 6 червня / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

У центрі Лос-Анджелеса запровадили комендантську годину

Поліція затримала десятки людей

Трамп заявив, що може задіяти Закон про повстання

У Лос-Анджелесі запровадили комендантську годину в центрі міста через протести, які тривають із 6 червня. Комендантська година діятиме з 20:00 вівторка до 06:00 за місцевим часом.

Про своє рішення мер міста Карен Басс повідомила в соцмережі X.

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"Я оголосила комендантську годину... щоб зупинити зловмисників, які користуються хаотичною ескалацією ситуації, організованою президентом", - написала Басс.

Правоохоронні органи заарештують осіб, які порушують комендантську годину, і притягнуть до відповідальності.

"Якщо ви не живете і не працюєте в центрі Лос-Анджелеса, уникайте цього району", - додала Басс.

За її словами, попри враження, що громадські заворушення охопили весь Лос-Анджелес, насправді вони обмежуються кількома вулицями в центральній частині міста.

Як повідомляє СNN з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах, обмеження комендантської години стосуватимуться менш як 100 тисяч осіб із чотирьох мільйонів жителів Лос-Анджелеса.

За даними журналістів, у зоні дії комендантської години вже затримано приблизно від 10 до 20 осіб.

"Більшість протестувальників уже залишили зону комендантської години, і поліція не поспішаючи очищала околиці", - ідеться в повідомленні.

Департамент поліції Лос-Анджелеса пізніше заявив про "десятки арештів", оскільки кілька протестних груп продовжують збиратися в певній зоні комендантської години.

Тим часом президент США Дональд Трамп відповів на критику на свою адресу через рішення направити в Лос-Анджелес підрозділи Нацгвардії Каліфорнії і 700 морських піхотинців.

Виступаючи перед журналістами на військовій базі Ендрюс, глава Білого дому заявив, що військовослужбовці залишатимуться в місті "доти, доки не буде миру".

"І багато людей заарештовують. Погромників, або як хочете їх називайте. Вони повинні знати: багато людей заарештовують. Вони надовго сядуть у в'язницю", - сказав президент.

За його словами, Нацгвардія залишатиметься в Лос-Анджелесі доти, доки не буде усунена потенційна загроза для безпеки.

"Якщо вони становлять небезпеку, кидають бетон або цеглу, плюють у поліцейських або нападають на людей - усе це ми вже бачили протягом останніх трьох ночей. Це і є підстава для дій", - наголосив президент.

Також Трамп не виключив, що задіє Закон про повстання.

"Якщо буде повстання - я, безумовно, його задію. Подивимося", - сказав він.

Що таке Закон про повстання 1807 року Закон про повстання (Закон 1807 року, Insurretion act, 10-й розділ Кодексу США) - це закон Сполучених Штатів Америки, який надає право президенту розмістити й використати американське військо всередині самої країни в певних випадках, а саме - у разі необхідності придушити громадянські заворушення, повстання або заколот, пише Вікіпедія. Законом про повстання в історії Америки користувалися нечасто. Губернатори просили й отримували допомогу 1989 року у зв'язку з руйнуваннями, завданими ураганом Г'юго, а також під час заворушень у Лос-Анджелесі 1992 року. Президенти Ейзенхауер і Кеннеді також вдавалися до дії Закону 1807 без прохання постраждалих штатів, щоб застосувати десегрегацію за судовим рішенням. У 2006 році адміністрація Буша розглядала можливість втрутитися у справи штату Луїзіани, який постраждав від наслідків урагану Катріна попри відмову губернатора. Це було політично важке і, ймовірно, неконституційне рішення. У відповідь на це 2006 року було внесено поправку до Закону про повстання, що дозволяє будь-якій надзвичайній ситуації, яка унеможливлює виконання законів, ставати причиною використовувати військовослужбовців незалежно від згоди штатів. Буш підписав цю поправку до Закону, але через кілька місяців після її ухвалення всі 50 губернаторів штатів виступили зі спільною заявою проти неї. Зміни було скасовано в січні 2008 року. 1 червня 2020 року президент Дональд Трамп попередив, що використає Закон 1807 року у відповідь на протести Black Lives, викликані смертю Джорджа Флойда. Тоді Білий дім підготував проєкт прокламації про виведення військ, але голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі та міністр оборони Марк Еспер переконали президента відмовитися від цього кроку.

Протести в Лос-Анджелесі - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп підписав указ про повне обмеження в'їзду в США громадян 12 країн нібито через ризики безпеки. Йдеться про громадян Афганістану, М'янми (Бірма), Чаду, Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Через жорстку політику Трампа щодо нелегальних мігрантів і масові рейди міграційної служби в Лос-Анджелесі почалися масові протести.

Зіткнення відбуваються між жителями переважно латиноамериканського району та федеральними агентами Імміграційної та митної поліції (ICE).

У місто відправили дві тисячі бійців Нацгвардії для їх придушення. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом різко розкритикував цей крок, назвавши його "незаконним" і "небезпечним прецедентом".

Своєю чергою, Трамп заявив, що Лос-Анджелес "був захоплений і окупований" нелегальними мігрантами і злочинцями. Він звинуватив "агресивні натовпи бунтівників" у нападах на федеральних агентів, які проводять операції з депортації.

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