Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп обіцяє "посадки", запроваджено комендантську годину: що відбувається в Лос-Анджелесі

Анна Ярославська
11 червня 2025, 10:35
211
Мер Лос-Анджелеса заявила, що громадські заворушення обмежуються кількома вулицями в центральній частині міста.
Протести в Лос-Анджелесі
Протести в Лос-Анджелесі тривають з 6 червня / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • У центрі Лос-Анджелеса запровадили комендантську годину
  • Поліція затримала десятки людей
  • Трамп заявив, що може задіяти Закон про повстання

У Лос-Анджелесі запровадили комендантську годину в центрі міста через протести, які тривають із 6 червня. Комендантська година діятиме з 20:00 вівторка до 06:00 за місцевим часом.

Про своє рішення мер міста Карен Басс повідомила в соцмережі X.

відео дня

"Я оголосила комендантську годину... щоб зупинити зловмисників, які користуються хаотичною ескалацією ситуації, організованою президентом", - написала Басс.

Правоохоронні органи заарештують осіб, які порушують комендантську годину, і притягнуть до відповідальності.

"Якщо ви не живете і не працюєте в центрі Лос-Анджелеса, уникайте цього району", - додала Басс.

За її словами, попри враження, що громадські заворушення охопили весь Лос-Анджелес, насправді вони обмежуються кількома вулицями в центральній частині міста.

Як повідомляє СNN з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах, обмеження комендантської години стосуватимуться менш як 100 тисяч осіб із чотирьох мільйонів жителів Лос-Анджелеса.

За даними журналістів, у зоні дії комендантської години вже затримано приблизно від 10 до 20 осіб.

"Більшість протестувальників уже залишили зону комендантської години, і поліція не поспішаючи очищала околиці", - ідеться в повідомленні.

Департамент поліції Лос-Анджелеса пізніше заявив про "десятки арештів", оскільки кілька протестних груп продовжують збиратися в певній зоні комендантської години.

Тим часом президент США Дональд Трамп відповів на критику на свою адресу через рішення направити в Лос-Анджелес підрозділи Нацгвардії Каліфорнії і 700 морських піхотинців.

Виступаючи перед журналістами на військовій базі Ендрюс, глава Білого дому заявив, що військовослужбовці залишатимуться в місті "доти, доки не буде миру".

"І багато людей заарештовують. Погромників, або як хочете їх називайте. Вони повинні знати: багато людей заарештовують. Вони надовго сядуть у в'язницю", - сказав президент.

За його словами, Нацгвардія залишатиметься в Лос-Анджелесі доти, доки не буде усунена потенційна загроза для безпеки.

"Якщо вони становлять небезпеку, кидають бетон або цеглу, плюють у поліцейських або нападають на людей - усе це ми вже бачили протягом останніх трьох ночей. Це і є підстава для дій", - наголосив президент.

Також Трамп не виключив, що задіє Закон про повстання.

"Якщо буде повстання - я, безумовно, його задію. Подивимося", - сказав він.

Що таке Закон про повстання 1807 року

Закон про повстання (Закон 1807 року, Insurretion act, 10-й розділ Кодексу США) - це закон Сполучених Штатів Америки, який надає право президенту розмістити й використати американське військо всередині самої країни в певних випадках, а саме - у разі необхідності придушити громадянські заворушення, повстання або заколот, пише Вікіпедія.

Законом про повстання в історії Америки користувалися нечасто. Губернатори просили й отримували допомогу 1989 року у зв'язку з руйнуваннями, завданими ураганом Г'юго, а також під час заворушень у Лос-Анджелесі 1992 року.

Президенти Ейзенхауер і Кеннеді також вдавалися до дії Закону 1807 без прохання постраждалих штатів, щоб застосувати десегрегацію за судовим рішенням.

У 2006 році адміністрація Буша розглядала можливість втрутитися у справи штату Луїзіани, який постраждав від наслідків урагану Катріна попри відмову губернатора. Це було політично важке і, ймовірно, неконституційне рішення. У відповідь на це 2006 року було внесено поправку до Закону про повстання, що дозволяє будь-якій надзвичайній ситуації, яка унеможливлює виконання законів, ставати причиною використовувати військовослужбовців незалежно від згоди штатів. Буш підписав цю поправку до Закону, але через кілька місяців після її ухвалення всі 50 губернаторів штатів виступили зі спільною заявою проти неї. Зміни було скасовано в січні 2008 року.

1 червня 2020 року президент Дональд Трамп попередив, що використає Закон 1807 року у відповідь на протести Black Lives, викликані смертю Джорджа Флойда.

Тоді Білий дім підготував проєкт прокламації про виведення військ, але голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі та міністр оборони Марк Еспер переконали президента відмовитися від цього кроку.

Протести в Лос-Анджелесі - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп підписав указ про повне обмеження в'їзду в США громадян 12 країн нібито через ризики безпеки. Йдеться про громадян Афганістану, М'янми (Бірма), Чаду, Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Через жорстку політику Трампа щодо нелегальних мігрантів і масові рейди міграційної служби в Лос-Анджелесі почалися масові протести.

Зіткнення відбуваються між жителями переважно латиноамериканського району та федеральними агентами Імміграційної та митної поліції (ICE).

У місто відправили дві тисячі бійців Нацгвардії для їх придушення. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом різко розкритикував цей крок, назвавши його "незаконним" і "небезпечним прецедентом".

Своєю чергою, Трамп заявив, що Лос-Анджелес "був захоплений і окупований" нелегальними мігрантами і злочинцями. Він звинуватив "агресивні натовпи бунтівників" у нападах на федеральних агентів, які проводять операції з депортації.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Лос-Анджелес мигранты протести
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Купа нових поїздів та маршрутів: літні зміни Укрзалізниці

Купа нових поїздів та маршрутів: літні зміни Укрзалізниці

12:18Україна
Там були діти: Зеленський розповів про наслідки нічної атаки РФ по Харкову

Там були діти: Зеленський розповів про наслідки нічної атаки РФ по Харкову

12:08Україна
Вдарити FPV вдалося не скрізь: відомі нові деталі операції Павутина

Вдарити FPV вдалося не скрізь: відомі нові деталі операції Павутина

11:49Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Давай я окремо": зрадниця Лорак заявила про зміни в родині

"Давай я окремо": зрадниця Лорак заявила про зміни в родині

"Потроху віддаляється": Шоптенко вийшла на зв'язок і з сумом звернулася до сина

"Потроху віддаляється": Шоптенко вийшла на зв'язок і з сумом звернулася до сина

Карта Deep State онлайн за 11 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 червня (оновлюється)

Зливи, грози, град та шквали: на Україну насувається потужна негода

Зливи, грози, град та шквали: на Україну насувається потужна негода

Останні новини

12:58

Зрадниця Ані Лорак скасувала концерти в РФ - що сталося

12:18

Купа нових поїздів та маршрутів: літні зміни Укрзалізниці

12:08

Там були діти: Зеленський розповів про наслідки нічної атаки РФ по ХарковуФото

11:49

Вдарити FPV вдалося не скрізь: відомі нові деталі операції ПавутинаВідео

11:47

Ціни до небес: викрито приховані нюанси, чому РФ за крок до фінансового вибуху

Українцям доведеться економити на харчах: Новак – про ціни, комуналку та курс гривні в 2025-уУкраїнцям доведеться економити на харчах: Новак – про ціни, комуналку та курс гривні в 2025-у
11:35

Дрони добили: в ЦПД заявили, що важливий для ВПК РФ завод призупиняє роботу

11:05

Які міста будуть і не будуть відновлювати після війни: експерт приголомшив відповіддюВідео

10:53

Китайський гороскоп на завтра 12 червня: Драконам - жертви, Півням - боротьба

10:35

Трамп обіцяє "посадки", запроваджено комендантську годину: що відбувається в Лос-Анджелесі

Реклама
10:22

3 знаки зодіаку, які зароблять багато грошей наприкінці червня

10:15

На саміті НАТО приймуть важливе рішення щодо підтримки України - Bloomberg

10:12

Один з найкорисніших українських продуктів зросте у ціні через сильний дефіцит

09:56

"Жалюгідне видовище": зрадницю Наташу Корольову перестали впізнавати шанувальники

09:30

Росія вдарила по Україні з масштабною силою: куди цілили дрони й ракети ворога

09:00

Росія приречена на поразку і розпад, Україна ніколи не повернеться в орбіту Москви – НовакВідео

08:59

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 червня (оновлюється)

08:53

У розвідки Німеччини є докази планів РФ атакувати країни НАТО: деталі

08:45

Трамп демонструє майстерність підливання олії у вогоньПогляд

08:35

"Булкін Володимирович": Володимир Остапчук повідомив про важливу подію в сім'ї

08:29

Може вплинути на серце і розум: штормова магнітна буря вдарила по Україні

Реклама
08:18

Карта Deep State онлайн за 11 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:36

Пролунало щонайменше 15 вибухів: дрони атакували Тамбовський пороховий завод у РФВідео

07:10

Тільки "чемпіон з головоломок" знайде трьох каченят: є всього 7 секунд

06:41

Росія атакувала Харків Шахедами: двоє загиблих, 54 поранених, зокрема 8 дітейФотоВідео

06:25

Захід готовий до війни, але не готовий у ній воюватиПогляд

06:15

Гороскоп на завтра 12 червня: Овнам - неймовірна вигода, Ракам - невдача

05:50

Суперголоволомка: знайдіть капелюх у ванній кімнаті за 5 секунд

05:25

Чому скручується листя у помідорів і що з цим робити: секретна порада експерта

04:57

Смачніше, ніж вершкове: рецепт часникового масла всього з двох інгредієнтів

04:35

Чи подорожчають продукти в Україні: ріст цін буде залежати від 3 факторів - НовакВідео

04:00

Цікавий та швидкий тест, який розповість про характер вашої особистості

03:30

Гривня, євро, долар: у чому краще зберігати заощадження

03:02

Куди правильно спати головою, щоб висипатись: що каже релігія, фен-шуй і ВастуВідео

02:30

Потужна українська балістика б'є на 300 км: з'явилися деталі про ракету Грім-2

01:55

Дітки виросли: старша донька Бреда Пітта й Анджеліни Джолі спровокувала чутки про заручини

01:30

"Ось такий вигляд має щастя": Галкін зачарував фанатів свіжим фото із сином

01:29

Україна завершує розробку ракет: експерт назвав коли чекати перших ударів

00:48

Масова атака "Шахедів" на Харків: горять будинки, є загиблі та поранені, серед яких дітиВідео

00:11

"Хтось дуже ненавидить його": дружина Лесика підтвердила отруєння музиканта

00:06

Ціни "захмарні": в Україні до рекордного рівня злетіла вартість одного продукта

Реклама
00:04

Не всі знають про цей тест: як дізнатися, чи не "накручує" ваш лічильник зайвеВідео

10 червня, вівторок
23:24

Україна тримає в таємниці кількість звільнених з полону: в ГУР пояснили, чомуФото

22:54

"Біснуваті з "шахедами" і червоною кнопкою": Зеленський різко відповів атаку на РФ

22:42

"Не судіть суворо": Яна Глущенко кардинально змінила професію

22:33

"Ніби дві різні людини": Тоня Матвієнко зважилася на екстремальну зміну іміджу

22:27

Чи можна вагітним жінкам ходити на похорони - священник здивував відповіддю

22:13

"Давай я окремо": зрадниця Лорак заявила про зміни в родині

21:51

"Це не може залишитись без наслідків": Мерц зробив жорстку заяву про удари РФ

21:51

"Приймуть без позиції Трампа": коли закон про санкції для РФ представлять в Сенаті

21:07

Посол проговорився: чому Ізраїль спростовує заяву про Patriot для УкраїниПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракНастя КаменськихКейт МіддлтонВіталій КозловськийАлла ПугачоваПотапМаксим ГалкінСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти