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Зеленський візьме участь у саміті НАТО - Столтенберг

Андрій Ганчук
7 липня 2023, 15:32 оновлено 7 липня, 15:38
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Президент України Володимир Зеленський візьме участь в інавгураційній зустрічі нової Ради Україна-НАТО, розповів генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг.
Зеленський, Столтенберг
Зеленський візьме участь у зустрічі Ради Україна-НАТО у Вільнюсі - Столтенберг / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Президент Володимир Зеленський братиме участь у саміті НАТО у Вільнюсі в рамках запуску нового формату взаємодії Альянсу і України. Нова платформа буде розробляти механізми для вирішення питань безпеки. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

Як повідомляє Європейська правда, у п'ятницю, 7 липня, він розповів про те, що Зеленський візьме участь на інавгураційній зустрічі нової Ради Україна-НАТО.

В Альянсі раніше анонсували перше засідання Ради Україна-НАТО на 12 липня - другий день саміту у Вільнюсі.

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"Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційній зустрічі нової Ради Україна-НАТО. Це буде платформа для кризових консультацій і ухвалення рішень, де ми всі збираємося як рівні для вирішення проблем безпеки занепокоєнь", - зазначив Столтенберг.

Зеленський назвав умову участь на саміті НАТО у Вільнюсі

Український гарант Володимир Зеленський раніше заявив, що розуміє ситуацію, згідно з якою Україна не може вступити до НАТО вже зараз, оскільки йде війна з агресором Росією. Однак він не бачить сенсу в участі Києва на саміті Альянсу у Вільнюсі в тому випадку, якщо Україна не отримає конкретний сигнал щодо свого майбутнього у Північноатлантичному альянсі.

"Я вважаю, що деякі країни НАТО так бояться Росію, що не готові бачити Україну в союзі. Якщо нас не бачать і не дадуть якийсь сигнал у Вільнюсі (на саміті НАТО), я вважаю, Україні нема чого робити на цьому саміті",-підкреслював Зеленський.

Вступ України до НАТО

Оглядач Times Роджер Боес раніше заявив, що Захід має 1 рік на вирішення питання про вступ України до НАТО. Пізніше до влади у США може прийти Дональд Трамп, в результаті чого плани можуть бути переглянуті. На його думку, до моменту євроатлантичної інтеграції України в країну можна відправити міжнародний експедиційний військовий корпус.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі та глава МЗС Польщі Збігнєв Рау висловили сподівання, що Україна вступить до НАТО за прискореною процедурою. Високопоставлені дипломати вважають, що процес може піти швидше, оскільки на балансі ЗСУ вже є озброєння Альянсу.

Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі раніше сказав, що США підтримують політику відкритих дверей НАТО, проте кожна держава повинна відповідати критеріям для вступу до Альянсу. За його словами, Захід не зацікавлений в тому, щоб Україна була "сірою зоною" між НАТО і країною-окупантом Росією.

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