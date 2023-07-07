Україна не залишиться в "сірій зоні" безпеки між НАТО і РФ - Білий дім

Кожна країна, яка хоче приєднатися до НАТО, повинна відповідати певним вимогам і Україна не виняток, кажуть у Білому домі.

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США вірять у політику "відкритих дверей" НАТО, сказав радник Білого дому Джон Кірбі / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

США виступають за підтримку політики "відкритих дверей" НАТО, однак вважають, що кожна країна, яка хоче приєднатися до Альянсу (в тому числі і Україна) повинна відповідати певним вимогам. Про це повідомляє з посиланням на координатора стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі в інтерв'ю порталу "Голос Америки".

"Звичайно, ми віримо в політику "відкритих дверей" НАТО, але ми також визнаємо, що для того, щоб стати членом НАТО, кожна країна повинна відповідати певним вимогам, і що повинна бути серйозна дискусія між цією країною і Альянсом. Ми хочемо поважати цей процес", - сказав чиновник.

При цьому Кірбі зазначив, що зараз мова не йде про те, щоб Україна залишилася "в сірій зоні" безпеки між НАТО і країною-агресором Росією. Навпаки, за словами чиновника, всі дії західних партнерів говорять про те, що вони повністю на боці України в її боротьбі проти агресії Кремля.

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"Думаю, що повідомлення, передане Путіну гучне і чітке - не тільки Сполучені Штати, не тільки захід, а й цілий світ продовжать підтримувати Україну", ‒ підсумував Кірбі.

Вступ України до НАТО

Раніше в західній пресі з'явилася інформація, згідно з якою обговорюється варіант прийняття України до НАТО в обхід Плану дій щодо членства в Альянсі. Пізніше президент США Джо Байден уточнив, що він поки не згоден з такою ініціативою. На думку глави Білого дому, вимоги щодо вступу в блок повинні бути однаковими для всіх.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Україна поки повинна самоствердитися в статусі сильної держави. Західний світ повинен цьому посприяти і на саміті у Вільнюсі прийняти пакет допомоги для України.

Президент Володимир Зеленський під час свого виступу у Верховній Раді заявив, що Росії вже слід просити Захід прийняти Україну до Північноатлантичного альянсу. Країні-окупанту потрібно це зробити, оскільки вона занурюється в хаос і зацікавлена в безпеці своїх кордонів.

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