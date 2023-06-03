Зеленський назвав умову участі України на саміті НАТО у Вільнюсі

Україна прагне вступити до Північноатлантичного Альянсу після перемоги у війні з країною-агресором Росією, сказав президент Володимир Зеленський.

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Деякі країни НАТО так бояться Росію, що не готові бачити Україну в Альянсі - Зеленський / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Деякі держави-учасниці НАТО так бояться агресора Росії, що не готові до вступу України у блок. І якщо Київ не отримає чіткого сигналу щодо майбутньої інтеграції до Альянсу, українським представникам нема чого робити на липневому саміті у Вільнюсі. Україна прагне вступити до колективного блоку безпеки Заходу після перемоги у війні. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю The Wall Street Journal він розповів про те, що Україні потрібен чіткий сигнал щодо перспектив вступу до НАТО.

"Я вважаю, що деякі країни НАТО так бояться Росію, що не готові бачити Україну в союзі. Якщо нас не бачать і не дадуть якийсь сигнал у Вільнюсі (на саміті НАТО), я вважаю, Україні нічого робити на цьому саміті",-зазначив Зеленський.

За словами президента, Україна не прагне вступити до Північноатлантичного альянсу прямо зараз, але очікує на позитивний сигнал щодо інтеграції в недалекому майбутньому.

"Скільки життів коштує одна фраза на Вільнюському саміті, скільки життів українців коштує фраза: "Україна буде в НАТО після цієї війни, після того як буде безпечно". Скільки це коштує?" – підкреслив Володимир Зеленський.

Вступ України до НАТО

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна вже готова вступити до Альянсу, однак Київ чекає, коли блок буде готовий до такого рішення.

До того ж, за його словами, гарантії безпеки потрібні не тільки Україні, а й країнам-сусідам.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес вважає, що вступ України до НАТО не буде швидким процесом, оскільки серед країн-учасників Альянсу, як і раніше, є розбіжності з даного питання.

У блоці розглядають альтернативні варіанти рішень.

У The New York Times опублікували матеріал, в якому йшлося про те, що на Заході можуть розглядати сценарій щодо інтеграції до НАТО частини територій України, як було в минулому із Західною Німеччиною. Такий варіант подій може виникнути, якщо українським військам не вдасться відтіснити окупантів із захоплених територій.

Дивіться відео, в якому Зеленський заявив, що для України немає альтернативних гарантій безпеки, крім вступу до НАТО:

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