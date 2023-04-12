Сербія, яка заявляла про нейтралітет, погодилася постачати зброю в Україну - Reuters

Один з документів Пентагону, який потрапив в Мережу, свидчыть про те, що Сербія зобов'язалася надати летальну допомогу Україні або вже надала її.

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Александар Вучич заперечував постачання зброї в Україну або в РФ / Фото: УНІАН, Вікіпедія

Сербія, яка єдиною в Європі відмовилася запровадити санкції проти країни-агресора і окупанта Росії за її вторгнення в Україну, погодилася постачати зброю Києву або вже відправила її. Про це свідчить один із секретних документів Пентагону, який потрапив у Мережу під час витоку даних, повідомляє Reuters.

У документі під назвою "Реакція Європи на російсько-український конфлікт" у вигляді діаграми перераховані "оціночні позиції" 38 європейських урядів у відповідь на прохання України про військову допомогу.

З діаграми видно, що Сербія відмовилася проводити навчання українських військових, але зобов'язалася надати летальну допомогу або вже надала її. У ній також зазначено, що Сербія має політичну волю та військову здатність надавати зброю Україні в майбутньому.

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Документ має грифи "Таємно" і NOFORN, що забороняє його поширення серед іноземних спецслужб і військових.

Документ датований 2 березня і скріплений печаткою Об'єднаного комітету начальників штабів.

Офіс президента Сербії Александара Вучича і посольство України поки не відповіли на запит про коментарі. Пентагон також відмовився коментувати.

"Уряд Вучича заявив про нейтралітет у війні в Україні попри глибокі історичні, економічні та культурні зв'язки країни з Росією", - пише видання.

Експерт з питань Східної Європи Джеймстаунського фонду, Інституту зовнішньої політики Януш Бугайський зазначив: "Якщо цей документ є достовірним, то він або показує лукавство Вучича щодо Росії, або він перебуває під величезним тиском з боку Вашингтона щодо постачання зброї в Україну".

Reuters також повідомляє, що в таблиці Пентагону відповіді на запити України про допомогу розділені на категорії:

країни, які зобов'язалися надати навчання та летальну допомогу;

країни, які вже надали навчання, летальну допомогу або і те, і інше;

країни, які мають військову спроможність і політичну волю "надати летальну допомогу в майбутньому".

Австрія та Мальта були єдиними двома країнами, які отримали відповідь "Ні" у всіх категоріях.

Реакція Міноборони Сербії

Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич заперечує заяви ЗМІ про постачання зброї в Україну.

"Ми понад десять разів заперечували ту брехню і ось ми знову це робимо. Сербія не продавала і не буде продавати зброю ні українській, ні російській стороні, ні оточуючим цей конфлікт країнам", - заявив він, пише Telegraf.

Глава Міноборони додав, що Сербію намагаються "втягнути в конфлікт". Вучевич запевнив, що Белград продає зброю лише третім країнам, які далекі від війни Росії проти України.

"Завжди існує ймовірність того, що якусь зброю якимось магічним чином буде знайдено на території конфлікту, але це не має абсолютно жодного відношення до Сербії. Це питання до тих країн, які не поважають міжнародні норми, договірні положення та ділову практику. Повторюю, Сербія не надсилала Україні зброю, і все, що публікується на цю тему, є помилковими спекуляціями", - заявив міністр.

Позиція Сербії щодо війни в Україні

У березні 2022 року президент Сербії Александар Вучич заявив, що у війні Росії проти України винні обидві країни, а лідери Володимир Путін і Володимир Зеленський повинні "стати зрадниками, програти вибори, але врятувати країну".

У травні 2022 року Вучич заявив, що у Белграда поки немає можливості підтримати санкції проти Росії. Сербія проводитиме свою власну політику, зокрема щодо України.

27 лютого 2023 року в російському телеграм-каналі Mash з'явилася інформація про те, що в Україну були відправлені три з половиною тисячі 122-міліметрових реактивних снарядів М-21 для РСЗВ "Град", які були вироблені на заводах сербського державного оборонного концерну "Крушик". При цьому в Україну вони нібито відправлялися через серію посередників: зброю у Сербії купила компанія з Канади, ящики доставили до Туреччини, звідти – переправили до Словаччини, а вже потім в Україну.

Москва звернулася до Белграда з проханням надати офіційні пояснення щодо ймовірних поставок.

Виробник зброї Krusik Corp. з Валево заперечував надання Україні ракет або іншого озброєння.

Вучич назвав ці звинувачення "відвертою брехнею".

"Ми не експортували жодної зброї чи боєприпасів до Росії чи України", – заявив президент Сербії під час візиту до Катару 5 березня.

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