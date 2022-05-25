Сербія поки не бачить можливості впровадити санкції проти Росії: в чому причина

Александар Вучич висловився про санкції проти Росії / Reuters

У Белграда поки немає можливості підтримати санкції проти Росії. Сербія проводитиме свою власну політику, в тому числі щодо України, йдеться в заяві президента країни Олександра Вучича в ефірі РТС.

Вучич зазначив, що він не входить до числа тих політиків, хто спочатку щось обіцяє, а потім не виконує.

"Я не знаю, що буде в майбутньому, що принесе нам життя, і як все буде виглядати. Я не з тих, хто клянеться, а потім не виконує, я більше люблю робити щось, а не клястися. Сербія - єдина країна в Європі, яка проводить власну незалежну політику - ні проросійську, ні прозахідну", - заявив він.

Війна в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що його французький колега Еммануель Макрон пропонував піти на поступки по суверенітету України, щоб "зберегти обличчя" російському диктатору Володимиру Путіну.

"Може, Еммануель щось знає більше. Я знаю, що він хотів знайти ті чи інші результати в посередництві між нами, але він не знайшов. Не з нашого боку, а з боку Росії. А мені пропонувати деякі речі, пов'язані з певними поступками щодо українського суверенітету заради того, щоб зберегти обличчя Путіну, це некоректно з боку тих чи інших лідерів", — заявив Зеленський в інтерв'ю італійським ЗМІ.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що подібні заяви звучали і від інших європейських політиків.

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