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Путін несерйозно ставиться до переговорів, все вирішить контрнаступ ЗСУ - директор ЦРУ

Анна Ярославська
12 квітня 2023, 09:57 оновлено 12 квітня, 10:02
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Контрнаступ ЗСУ вкрай важливий для зміни ситуації на полі бою. У найближчі місяці на карту буде поставлено дуже багато.
Вільям Бернс
У найближчі місяці на карту буде поставлено дуже багато, заявив Вільям Бернс / Фото: УНІАН, 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу ​

Російський диктатор Володимир Путін досі мріє про перемогу його країни-окупанта у війні в Україні, тому замість того, щоб відступити, він подвоїв зусилля на фронті. Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.

За його словами, Путін "несерйозно ставиться до переговорів на даному етапі" війни, повідомляє CNN.

"Замість того, щоб відступити, він подвоїв свої зусилля. Російський президент вважає, що може розтрощити Україну і Захід", – заявив Бернс.

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За словами глави ЦРУ, лише український контрнаступ сформує перспективи для припинення конфлікту. Саме прогрес української армії на полі бою сформує перспективи для майбутньої дипломатії та припинення конфлікту. У найближчі місяці на карту буде поставлено дуже багато, вважає Бернс.

Крім того, Бернс підкреслив важливість подальшої підтримки США України, зокрема, за допомогою обміну розвідувальними даними.

Контрнаступ ЗСУ

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що в України є всі можливості, щоб досягти успіху в контрнаступі. За його словами, союзники навчили велику кількість українських військових і продовжують надавати технічну допомогу Києву.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Головнокомандувач ЗСУ та його штаб ухвалюватимуть рішення про контрнаступ "в останній момент".

"Якщо хтось думає, що у нас лише один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - сказав Данілов.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ Збройних сил України може розпочатися влітку.

Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що після витоку секретної військової інформації з Пентагону в Генштабі можуть робити вигляд, що продовжують підготовку контрнаступу за тим планом, який був оприлюднений, а насправді реалізуватимуть інший план.

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