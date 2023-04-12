Шмигаль заявив, що контрнаступ ЗСУ може початися влітку

Найбільший тиск щодо початку контрнаступу виходить зсередини українського суспільства. При цьому тиску з боку партнерів немає.

https://glavred.net/ukraine/shmygal-zayavil-chto-kontrnastuplenie-vsu-mozhet-nachatsya-letom-10462906.html Посилання скопійоване

Денис Шмигаль розповів про терміни контрнаступу українських сил / Фото: 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу, УНІАН

Контрнаступ Збройних сил України може початися влітку. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю американському виданню The Hill.

За словами Шмигаля, найбільший тиск щодо початку контрнаступу виходить зсередини українського суспільства. При цьому тиску з боку партнерів немає, оскільки "всі наші друзі та партнери чітко розуміють, що для того, щоб йти в контрнаступ, потрібно бути до цього готовим на всі сто і навіть більше відсотків".

Шмигаль також прокоментував витік секретних даних Пентагону, в яких докладно описані плани США й НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ. Прем'єр зазначив, що витік секретної інформації не завадить Україні звільнити свої території.

відео дня

"Ми неодноразово доводили, що можемо це зробити. Від наших міжнародних партнерів ми просимо більше військового потенціалу, такого як танки, боєприпаси, літаки, бронетехніку", – сказав глава уряду.

Контрнаступ ЗСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Головнокомандувач ЗСУ і його штаб ухвалюватиме рішення про контрнаступ "в останній момент".

"Якщо хтось думає, що у нас лише один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - сказав Данілов.

Тим часом американська розвідка вважає, що українське контрнаступ може не досягти всіх цілей, поставлених Києвом, через проблеми з накопиченням військ, боєприпасів і техніки. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на один із секретних військових документів США, які потрапили в мережу в результаті "витоку".

6 квітня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що дані про контрнаступ сил оборони України є закритими. Інформацією володіють не більше 3-5 осіб. Коли і на якому напрямку ЗСУ розпочнуть масштабну операцію, сьогодні закрите питання. Події розвиватимуться явно не в інтересах агресора Росії.

Інші новини: