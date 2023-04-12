Танки Abrams і БМП Bradley: США нададуть більше озброєння Україні – Моравецький

Сполучені Штати планують здійснити додаткові поставки озброєння для українських військових.

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США планують додаткові поставки озброєння в Україну/ Вікіпедія, УНІАН

США планують надати Україні більше озброєння для боротьби з російською окупаційною армією. Зокрема, українські військові можуть додатково отримати більше танків Abrams і бойових машин піхоти Bradley. Про це заявив прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції у Вашингтоні, повідомляє Укрінформ.

"Американці робитимуть додаткові поставки озброєння в Україну, зокрема, ми говорили про БМП Bradley, танки Abrams. Це вже питання для американців", – зазначив Моравецький, коментуючи питання про подальшу військову допомогу Сполучених Штатів для України.

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Він зазначив, що Польща зі свого боку зробила усе від неї залежне у питанні надання військової допомоги Україні. Зараз Українська держава купує у Польщі зброю, зокрема, за гроші, надані міжнародними інституціями, зазначає Моравецький.

Так, він розповів, що Київ замовляв у Варшави бронетранспортери Rosomak, самохідні міномети Rak, самохідні артилерійські установки Krab, переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та багато інших видів зброї.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що наступного місяця Данія збирається поставити Україні самохідні артилерійські установки Caesar. Окрім того, до літа країна планує розпочати поставки танків Leopard 1. Про це повідомив в.о. міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Також раніше повідомлялося, що у Міністерстві оборони Болгарії обговорюють можливість передати Україні літаки МіГ-29. Але зробити це зможуть лише "без втрати власних можливостей". Так, у відомстві заявили про можливу реалізацію так званих "тристоронніх угод". Йдеться про те, що замість Міг-29, які можна передати Україні, Болгарія хоче отримати від союзників сучасніші винищувачі.

Нагадаємо, у Данії прояснили ситуацію з наданням Україні винищувачів F-16. Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен. Данія ухвалюватиме рішення про надання Україні бойових літаків F-16 спільно з партнерами України. Таке рішення може бути прийняте до літа цього року. Але першим кроком до надання літаків стане навчання українських пілотів.

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