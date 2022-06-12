Захід має право подарувати Україні ядерну зброю, щоб вона захистилася від нападу РФ – Сікорський

Україна віддала ядерну зброю, щоб здобути незалежність у кордонах 1991 року - Сікорський / Колаж ua.depositphotos.com, УНІАН

Україна у 1994 році в рамках Будапештського меморандуму віддала свій ядерний потенціал і натомість стала незалежною державою в рамках кордонів, які були встановлені за часів СРСР. Росія порушила даний меморандум, тому Захід міг би надати Києву ядерну зброю для захисту від російської агресії. Про це заявив депутат Європейського парламенту Радослав Сікорський.

У ефірі каналу Еспресо колишній міністр оборони Польщі, ексглава польського МЗС нагадав, що Україна 28 років тому відмовилася від ядерної зброї в обмін на незалежність держави в кордонах 1991 року в рамках Будапештського меморандуму.

За його словами, оскільки Росія неодноразово порушувала свої зобов'язання, Захід міг би подарувати Україні ядерні боєголовки для захисту своєї незалежності.

"Після того, як у 1994 році за Будапештським меморандумом Україна віддала свій ядерний потенціал і натомість стала незалежною країною в кордонах, встановлених з часів СРСР, РФ порушила цей меморандум, і тому Захід міг би подарувати Україні ядерні боєголовки, щоб вона могла захистити свою незалежність", - підкреслив Радослав Сікорський.

Загроза застосування Росією ядерної зброї

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Росія може застосувати ядерну тактичну зброю. За словами гаранта, світові політики вже готуються до такого можливого сценарію. Загрози Москви можуть призвести до появи нових ядерних держав.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Путіна відсторонить від влади "саме життя", а на Росію в недалекому майбутньому очікує розпад. Як вважає чиновник, Росію потрібно повністю роззброїти, щоб вона нікому не загрожувала. Йдеться, у тому числі, про позбавлення ядерної зброї.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг сказав, що загроза ядерного удару з боку Росії присутня. Однак якщо Росія, яка визнає те, що ядерна війна не буде виграшною, піде на такий крок, конфлікт носитиме зовсім інший характер.

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