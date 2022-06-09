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Загроза для всієї Європи: Зеленський попередив про ризики ядерного удару РФ

9 червня 2022, 15:59

Глава держави не виключив, що російська армія може застосувати зброю масового ураження.

Тополя-м, шахта, Росія
Володимир Зеленський оцінив ймовірність ядерного удару РФ / http://warcyb.org.ru/

В результаті російської агресії десятки тисяч людей вбиті, сотні міст і сіл в Україні зруйновані, а близько 12 мільйонів людей стали вимушеними переселенцями – і це відображає найбільшу міграційну кризу в Європі з часів Другої світової війни.

Як підкреслив президент Володимир Зеленський на відкритті засідання Організації економічного співробітництва та розвитку, Чорне море, яке є одним з ключових маршрутів експорту продовольчої продукції, заблоковано російським флотом.

"Сотні мільйонів людей на різних континентах опинилися на порозі як мінімум нестачі продовольства, як максимум – голоду, за який Росія буде нести повну відповідальність. Європа переживає одну з найскладніших енергетичних ситуацій у своїй історії. І це ми ще не знаємо, які інші кризи готує Росія вільному світу", - зазначив він.

Глава держави не виключив, що російська армія може застосувати зброю масового ураження.

"Що буде, якщо внаслідок російських ударів виникне загроза, наприклад, для джерел питної води в нашому регіоні? Або загроза радіаційного або хімічного забруднення басейну Чорного моря, а отже, і частини Середземного моря? Коли минулого року Україна попереджала світ про російську підготовку і підкреслювала необхідність жорстких превентивних санкцій проти Росії, щоб у Москві хоча б відчули, що будь - яка агресія не зійде їй з рук, у світі нас не почули", - пояснив президент.

Зеленський підкреслив, що світ довго не визнавав важливості України і ваги наших попереджень.

"Але Росія завжди знала, що кілька кроків саме проти нашої держави, кілька кроків саме в нашому регіоні - і наслідки відчують на всіх континентах. Саме тому Росії потрібен контроль над Україною. Саме тому це базовий інтерес світу зараз – допомагати захисту України. Треба якнайшвидше закінчити війну Росії проти нашої держави, щоб можна було гарантувати надійність поставок продовольства через Чорне море. Тому що саме український аграрний експорт виконує стабілізаційну роль на глобальному ринку", - заявив глава держави.

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Загрози Росії ядерною зброєю

Колишній директор Інституту національної пам'яті Володимир в'ятрович сказав, що Путін може завдати ядерного удару або по Україні, або по одній з країн НАТО. За його словами, Путін може зважитися на такий крок і вдарити по союзній Києву Польщі, територією якої йде допомога українській державі.

В Американському інституті вивчення війни раніше заявили, що Росія може анексувати захоплені частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Після цього Путін може погрожувати ядерною зброєю, щоб не допустити звільнення регіонів в ході контрнаступу армії України.

Посол у Німеччині Андрій Мельник вважає, що якщо Україна вступить до НАТО, загроза атомної війни повинна знизитися. На його думку, в такому випадку Путін зрозуміє-ядерний удар по Українській державі обернеться такою ж точно відповіддю.

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