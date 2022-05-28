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На Росію очікує розпад, а Путіна прибере саме життя: Данілов закликав позбавити країну ядерної зброї

28 травня 2022, 11:51

Росія - одна з тих держав, які постійно пхають ніс і зазіхають на чужі території, сказав Олексій Данілов

Данилов Путін
Росія розвалиться за нашої пам'яті - Данілов / Колаж УНІАН

На РФ, як штучну державу, очікує розпад, а Володимира Путіна відсторонить від влади саме життя. Процеси відбудуться в недалекій перспективі. Країна повинна бути повністю роззброєна, слід прибрати, серед іншого, і ядерну зброю, щоб Москва нікому не могла загрожувати. Росія є однією з тих, хто постійно суне свій ніс і зазіхає на чужі території. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У інтерв'ю 24 каналу він сказав про те, що Путіна прибере саме життя, а на Росію очікує розпад. Причому такі події повинні відбутися раніше, ніж думають багато хто.

"Це буде 100%. Я вже казав не раз, що це буде за нашої пам'яті. Також і Росія розвалиться за нашої пам'яті", - вважає Данілов.

За його словами, РФ не вдається зберегти свою державність, оскільки вона є штучним утворенням.

"Це станеться. Ми б дуже хотіли, щоб це сталося "вчора", але ще потрібно трохи почекати", - зазначив чиновник.

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У Росії потрібно забрати ядерну зброю

Як вважає Данілов, з території Росії слід прибрати зброю, у тому числі і ядерну. Небезпечно залишати озброєною країну, яка не поважає міжнародні правила і встановлені норми. Існує ризик появи "іншого Путіна".

"Це дуже, дуже небезпечно. Якщо хтось вважає, що там не з'явиться інший Путін, то, повірте, я вже казав, їх там дуже багато бажаючих стати Путіним", - пояснив секретар РНБО.читайте такожРосія - велика Україна, переворот в Кремлі і повстання мас: названі три сценарії повалення Путіна

Також він додав, що існують такі країни, які ніколи нікого не атакували, у той же час є і держави, як Росія, які постійно пред'являють комусь територіальні претензії.

"Росія одна з тих, хто перебуває в постійному нападі на інші держави. Постійно пхають ніс і роблять замах на чужі території", - підкреслив Олексій Данілов.

На Заході сперечаються про майбутнє Росії

Нагадаємо, журналісти The Telegraph опублікували статтю, у якій розповіли, що Володимир Путін після нападу на Україну опинився практично в повній ізоляції. Його війська не змогли окупувати Київ та Харків, а економіка зіткнулася з серйозними санкціями. Навіть на пропагандистському російському телебаченні вже кажуть що Москві слід готуватися до того, що армія України незабаром налічуватиме мільйон осіб, які озброєні найсучаснішою зброєю Заходу.

У статті the New York Times написали, що на Заході точаться суперечки з приводу завершення війни РФ проти України. Як вважають у США, Росію слід виключити з усіх світових процесів. Однак деякі країни ЄС бояться Путіна. Підкреслюється, що особливе значення в ситуації з війною матиме думка президента Зеленського і союзників Києва в західному світі.

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РНБО Олексій Данілов війна Росії та України
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