Путін побоїться завдати ядерного удару, він просто блефує - Денисенко

Путін боїться вдарити ядерною зброєю / УНІАН , ua.depositphotos.com

Путін не зможе завдати ядерного удару. Не дивлячись на те, що він продовжує погрожувати, він побоїться це зробити. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко під час телемарафону.

Денисенко переконаний, що, погрожуючи натиснути "червону кнопку", Путін блефує і бреше.

"Ніколи в житті він не випустить ядерну ракету, але, на жаль, багато хто в світі досить серйозно ставиться до цієї брехні з боку Путіна. Він знову піднімає ставки і, на жаль, у нас є побоювання, що певні країни і лідери можуть почати досить довго думати і обговорювати правду або неправду говорить Путін", - сказав Вадим Денисенко.

Він додав, що "друзям закордоном" необхідно говорити про блеф Путіна.

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Загрози Росії ядерною зброєю

Колишній директор Інституту національної пам'яті Володимир в'ятрович сказав, що Путін може завдати ядерного удару або по Україні, або по одній з країн НАТО. За його словами, Путін може зважитися на такий крок і вдарити по союзній Києву Польщі, територією якої йде допомога українській державі.

В Американському інституті вивчення війни раніше заявили, що Росія може анексувати захоплені частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Після цього Путін може погрожувати ядерною зброєю, щоб не допустити звільнення регіонів в ході контрнаступу армії України.

Посол у Німеччині Андрій Мельник вважає, що якщо Україна вступить до НАТО, загроза атомної війни повинна знизитися. На його думку, в такому випадку Путін зрозуміє-ядерний удар по Українській державі обернеться такою ж точно відповіддю.

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