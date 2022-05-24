Експерт пояснив, чи наважиться Путін на ядерний удар по Україні або країнам НАТО

Тарас Загородній висловився про можливий ядерний удар з боку рф / УНІАН

Росія давно лякає весь світ ядерною війною, але вже її слів мало хто з політиків боїться, заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

У чаті на Главреді у відповідь на питання про те, яка ймовірність, що президент Росії Володимир Путін вирішиться на останній крок – ядерний удар по українській території або якійсь з країн НАТО, він зазначив, що можливість здійснення цього кроку малоймовірна.

"Американці вже теж пройшли цю точку неповернення і кажуть Росії: "Ну, спробуйте". Тим більше, що США провели модернізацію власних озброєнь, і у них є ракети на підводних човнах, які вирішать це питання", - зазначив експерт.

Також, за його словами, США попереджають російське керівництво про те, де воно знаходиться, і в разі чого завдадуть точкового удару, а тому в першу чергу помре російське керівництво, а не десятки мільйонів росіян.

"Росія й надалі лякатиме світ ядерною зброєю. Удар по території країн НАТО, на мій погляд, малоймовірний. Теоретично РФ може завдати ядерного удару по Україні, застосувати тактичну ядерну зброю. Але це нічого не змінить. Навпаки, це відверне від Росії ще більше країн, у першу, чергу, Китай та Індію. А в Україні це взагалі нічого не змінить. У те, що Росія зважиться запустити міжконтинентальні ракети і завдати удару стратегічною ядерною зброєю, віриться насилу. Адже якщо відбудеться запуск однієї такої ракети, це відразу спровокує удар у відповідь по РФ від ядерних країн", - підсумував Тарас Загородній.

Війна Росії проти України

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше прогнозував контрнаступ армії України на зайняті військами РФ позиції вже в середині червня. За його словами, до кінця травня-початку червня очікується надходження зброї від Заходу в потрібному обсязі. Далі держава формуватиме підрозділи для наступу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що і ЗСУ, і війська Росії, потребують поповнення своїх резервів. Сторона, яка діятиме більш оперативно, отримає перевагу. На думку Жданова, українська армія може піти в контрнаступ в середині-другій половині червня. Все залежатиме від обсягів постачання Заходом важких озброєнь.

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ готові до контрнаступу з метою деокупації своїх територій. Однак українські війська потребують термінових постачань важких озброєнь для ліквідації переваги Росії у військовій техніці. У найближчі місяці сили оборони України збираються витіснити загарбників з півдня і Сходу країни.

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