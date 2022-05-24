УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Експерт пояснив, чи наважиться Путін на ядерний удар по Україні або країнам НАТО

24 травня 2022, 20:27

США попереджають російське керівництво про те, де воно знаходиться, і в разі чого завдадуть точкового удару.

Тарас Загородній
Тарас Загородній висловився про можливий ядерний удар з боку рф / УНІАН

Росія давно лякає весь світ ядерною війною, але вже її слів мало хто з політиків боїться, заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

У чаті на Главреді у відповідь на питання про те, яка ймовірність, що президент Росії Володимир Путін вирішиться на останній крок – ядерний удар по українській території або якійсь з країн НАТО, він зазначив, що можливість здійснення цього кроку малоймовірна.

"Американці вже теж пройшли цю точку неповернення і кажуть Росії: "Ну, спробуйте". Тим більше, що США провели модернізацію власних озброєнь, і у них є ракети на підводних човнах, які вирішать це питання", - зазначив експерт.

Також, за його словами, США попереджають російське керівництво про те, де воно знаходиться, і в разі чого завдадуть точкового удару, а тому в першу чергу помре російське керівництво, а не десятки мільйонів росіян.

"Росія й надалі лякатиме світ ядерною зброєю. Удар по території країн НАТО, на мій погляд, малоймовірний. Теоретично РФ може завдати ядерного удару по Україні, застосувати тактичну ядерну зброю. Але це нічого не змінить. Навпаки, це відверне від Росії ще більше країн, у першу, чергу, Китай та Індію. А в Україні це взагалі нічого не змінить. У те, що Росія зважиться запустити міжконтинентальні ракети і завдати удару стратегічною ядерною зброєю, віриться насилу. Адже якщо відбудеться запуск однієї такої ракети, це відразу спровокує удар у відповідь по РФ від ядерних країн", - підсумував Тарас Загородній.

Війна Росії проти України

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше прогнозував контрнаступ армії України на зайняті військами РФ позиції вже в середині червня. За його словами, до кінця травня-початку червня очікується надходження зброї від Заходу в потрібному обсязі. Далі держава формуватиме підрозділи для наступу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що і ЗСУ, і війська Росії, потребують поповнення своїх резервів. Сторона, яка діятиме більш оперативно, отримає перевагу. На думку Жданова, українська армія може піти в контрнаступ в середині-другій половині червня. Все залежатиме від обсягів постачання Заходом важких озброєнь.

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ готові до контрнаступу з метою деокупації своїх територій. Однак українські війська потребують термінових постачань важких озброєнь для ліквідації переваги Росії у військовій техніці. У найближчі місяці сили оборони України збираються витіснити загарбників з півдня і Сходу країни.

Читайте також:

війна в Україні Володимир Путін Тарас Загородній військова агресія РФ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:44

Прикмети на 25 травня: що не можна робити і як не потрапити в біду

21:39

РФ готується до затяжної війни і шукає нові точки для ракетних ударів – МіноборониВідео

21:18

У Зеленського назвали дві можливі причини для розблокування переговорів з РФВідео

21:10

Катя Осадча показала, як виглядала в перший день війни: "Ми всі травмовані на все життя"

20:50

У всіх населених пунктах Київщини завершені роботи з розподілу газу – Тимошенко

Реклама
20:28

Потужні грози і сильна злива: в Україну увірветься різке похолоданняВідео

20:27

Експерт пояснив, чи наважиться Путін на ядерний удар по Україні або країнам НАТО

20:16

Хочуть прорватися до низки міст і зайняти Луганщину: окупанти масово наступають на Донбасі – ГенштабВідео

20:13

Моментальна удача і великий прибуток: ці 4 знахідки принесуть неймовірний успіхВідео

20:10

Прикмети на 26 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:09

"Патрушев грає вирішальну роль в плані Путіна": російський опозиціонер розкрив задум КремляВідео

19:49

В Угорщині запроваджують надзвичайний стан: у чому причина

19:46

"Якщо на Максима заведуть справу, то вже не зупинюся": Пугачова відреагувала на цькування чоловіка

19:37

Голлівудський актор українського походження зробив прогноз, коли закінчиться війна в Україні

19:31

Як Порошенко став інструментом війни Путіна проти ЗеленськогоПогляд

19:30

Сталося те, чого Путін боявся найбільше: Столтенберг назвав найбільший прорахунок президента РФВідео

19:25

Комаровський закликав не панікувати через віспу мавп: "чіпляються за неї, щоб відволіктися від війни"

19:14

Замороження резервів і репарації: експерт пояснив, як РФ змусять заплатити за війну в УкраїніВідео

19:12

Кремлівські посадовці не знали про плани Путіна розпочати війну до 24 лютого

19:09

Пили воду з батарей: український актор розповів, як його сім'я виживала під час окупації

Реклама
19:09

Надзвичайне везіння, подорожі і щастя в любові: три знаки зодіаку стануть улюбленцями фортуни в червні

19:06

"Нам не потрібно 15 років для вступу в ЄС": Шмигаль назвав мету України на найближчі рокиВідео

18:41

Після повернення територій, втрачених з 24 лютого: Зеленський назвав умову переговорів з ПутінимВідео

18:21

Бандері на перевиховання: Суд виніс молодому колаборанту незвичний вирок

18:21

Маму Андрія Шевченка не впустили до БританіїВідео

18:09

Насувається важкий місяць битви за Донбас: в МВС назвали терміни, скільки може тривати війнаВідео

18:03

Підсумок трьох місяців війни в Україні: попереду у Росії або пряма поразка, або ганьба відступуПогляд

17:45

Українському матросу віддячили за збитий літак РФ вартістю $40 млн

17:30

СБУ оприлюднили фото і дані 8 окупантів, які жорстоко вбили сім'ю старости з МотижинаВідео

17:25

Позитив прокоментував роман з колишньою партнеркою по Танцях з зірками Юлією Сахневич

17:19

Найнебезпечніші дні червня 2022: що потрібно робити, щоб не накликати біду

17:06

"Танці на кістках": Козловський потрапив у дикий скандалВідео

17:03

На Заході не доб'ються капітуляції України перед Путіним: Росія повинна відповісти за все - ДудаВідео

17:02

"Дімон, 29 тисяч солдатів РФ на українських землях гниють": Гордон привів до тями МедведєваВідео

16:39

Шойгу заявив, що РФ "свідомо сповільнює наступ" в Україні, і пояснив причинуВідео

16:39

РФ закриває рот матерям загиблих солдатів: синів "продають" за 5 млн рублівВідео

16:28

В Україні порізали субсидії та пільги на оплату комуналки: на скільки саме

16:26

Рєзніков розповів, які приємні сюрпризи чекають ЗСУ в поставках зброї після "Рамштайна-2"Відео

16:22

"Що за замети між ніг?": Волочкова шокувала шпагатом у міні-шортах

16:04

Популярна модель Ешлі Грем мало не померла від кровотечі під час домашніх пологів

Реклама
16:01

Розвал Росії: у Раді розкрили сценарій розпаду РФ на кілька державВідео

15:59

Гороскоп Таро на червень 2022: Терезам - достаток, Скорпіонам - тріумф, Стрільцям - глобальні зміниВідео

15:46

"Вампір-ліфтинг": дочка Путіна витрачала тисячі євро за дивну процедуру краси

15:46

"Привід для початку повноцінної війни": Медведєв вибухнув погрозами Україні через КримВідео

15:43

Росію назавжди відсторонять від участі в ЄвробаченніВідео

15:40

Напад Білорусі на Україну призведе до військової поразки і поваленню Лукашенка - ЗагороднійВідео

15:29

У США два можливі плани щодо війни з РФ, один із них – не на користь УкраїниПогляд

15:21

Медведчук був потрібен ФСБ, щоб "пиляти" гроші - керівник української розвідки

15:19

"Вивісили свою ганчірку": російські окупанти захопили СвітлодарськВідео

15:13

Ягоди будуть солодкими та соковитими: чим удобрювати полуницю навесні для великого врожаю

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти