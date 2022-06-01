УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У НАТО різко висловилися про ядерний шантаж Путіна

1 червня 2022, 19:36

НАТО й надалі стежитиме за поведінкою Росії, в тому ж числі за ядерними навчаннями і риторикою, яку використовує очільник Кремля Володимир Путін.

Столтенберг
Столтенберг висловився про ядерний шантаж РФ / Фото Reuters

Загроза застосування Росією ядерної зброї все ще існує, але НАТО пригрозило Москві тим, що цей крок абсолютно змінить війну, йдеться в заява генсека Альянсу Єнса Столтенберга.

За словами Столтенберга, НАТО й надалі стежить за поведінкою Росії, в тому ж числі за ядерними навчаннями і риторикою, яку використовує глава Кремля Володимир Путін.

Генеральний секретар зазначив, що ядерний шантаж є небезпечним і підвищує напруженість, проте Росія досі не змінила своєї позиції з цього приводу.

"Ми нагадуємо Росії, що вони погодилися з тим, що ядерна війна не буде виграшною, тому її не можна починати. Використання ядерної зброї Росією абсолютно змінить цей конфлікт", - зазначив Столтенберг.

Загрози Росії ядерною зброєю

Колишній директор Інституту національної пам'яті Володимир в'ятрович сказав, що Путін може завдати ядерного удару або по Україні, або по одній з країн НАТО. За його словами, Путін може зважитися на такий крок і вдарити по союзній Києву Польщі, територією якої йде допомога українській державі.

В Американському інституті вивчення війни раніше заявили, що Росія може анексувати захоплені частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Після цього Путін може погрожувати ядерною зброєю, щоб не допустити звільнення регіонів в ході контрнаступу армії України.

Посол у Німеччині Андрій Мельник вважає, що якщо Україна вступить до НАТО, загроза атомної війни повинна знизитися. На його думку, в такому випадку Путін зрозуміє-ядерний удар по Українській державі обернеться такою ж точно відповіддю.

Читайте також:

НАТО ядерна зброя військова агресія РФ війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:07

Арестович назвав головне завдання ЗСУ у війні з РФ

19:53

"Вперше захист дітей - буквальний, зі зброєю в руках": перша леді України зворушила Мережу відеоВідео

19:45

Гороскоп для України: що принесе повний місяць у червні кожному знаку зодіакуВідео

19:40

Путін не витримує війни: чому у Кремлі заговорив про перемир'яПогляд

19:36

У НАТО різко висловилися про ядерний шантаж Путіна

Реклама
19:24

Злата Огневич показала свої перші татуювання - значення захисних символів

18:59

Росія може відкрити "другий фронт" на київському напрямку - тероборона

18:51

Гроші потечуть рікою: астролог назвав найбільш грошові дні в червніВідео

18:48

Псу Патрону зробили власний аккаунт в TikTokВідео

18:41

"Гаряча" фаза до кінця року: експерт назвав терміни завершення війниВідео

18:12

США виділили Україні нову військову допомогу: що нададуть цього разуВідео

18:05

Налетять грози і заливатиме дощем: синоптики назвали дату потужної негодиВідео

17:57

"Постраждали понад 70 кадирівців": Геращенко озвучив деталі поранення ватажка "ДНР" ПушилінаВідео

17:53

РФ перекинула війська і облаштовує нові позиції за три кілометри від СумщиниВідео

17:21

Офіцерів-рашистів "перемололи на фарш": у ЗСУ показали новий вантаж 200 для РФФотоВідео

17:17

"Є надія, що звільнимо": мер Сєвєродонецька розповів, що 20% міста тримають ЗСУВідео

17:05

Сто днів війни з Росією – коли настане мир і які шанси України на перемогуПогляд

16:59

Буде потужний ракетний удар та бомбардування: астролог назвав дату запеклих боїв у червніВідео

16:49

Софія Ротару підтримала Аллу Пугачову в її опорі цькуванню в РФ

16:28

Контрудар ЗСУ на Херсонщині: у Міноборони розповіли про "частковий успіх"Відео

Реклама
16:24

"Операція зривається": ЗСУ вдалося порушити плани Путіна щодо окупації УкраїниВідео

16:09

Яким продуктам загрожує зникнення з українських супермаркетів слідом за сіллю - ЗМІ

16:04

Православний календар на червень 2022: Вознесіння Господнє, Трійця, Петрів піст - важливі дати

15:58

Зеленський керує обороною, використовуючи систему Ставок - ПодолякВідео

15:45

Найсмачніший і дуже корисний літній салат: простий та легкий рецепт за 2 хвилиниВідео

15:37

"Хочеться кричати!": Осадча розповіла про дітей, яких окупанти вкрали у батьків

15:37

Порти на замку: що означатиме для Росії заборона ЄС на страхування танкерівПогляд

15:32

"За ставлення до війни з Україною і Путіну": на Ахеджакову напали під час вистави

15:31

У Кремлі заговорили про підготовку "фінального документа" для зустрічі Зеленського з Путіним

15:31

У Росії погрожують вдарити по США через зброю для УкраїниВідео

15:31

Гороскоп Таро на червень 2022: Левам - виконання бажань, Скорпіонам - важливі новиниВідео

15:19

Відомий астролог розповів, кого чекає небезпека в червні і як залучити удачуВідео

15:00

Дворніков зник з Донбасу: РФ змінила командувача наступом - NYTВідео

14:52

Коли Вознесіння Господнє 2022: дата, традиції і заборони дня

14:46

Прикмети на 2 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:39

"Боги війни зробили це": ватажок "ДНР" Пушилін поранений, а "шишка" з РФ ліквідована - ЗМІВідео

14:36

Вассерман закликав завдати "болючого удару" Пугачовій

14:33

"Нас не цікавить Росія": у Зеленського спростували фейки про підготовку удару по РФВідео

14:08

Нова серія документального циклу "Українські палаци. Золота доба": як жили цукрові олігархи 100 років тому

14:07

Зламати всю систему оборони РФ на Півдні: Жданов пояснив, чому ЗСУ важливо перейти річку Інгулець

Реклама
14:02

Артилеристи розбили російську колону: 5 танків і 2 БМП згоріли вщентВідео

13:59

"Не віримо Зеленському": у Кремлі "пригорає" через постачання американських РСЗВ УкраїніВідео

13:35

Є консенсус Заходу: усю необхідну зброю передадуть Україні – ПодолякВідео

13:26

Догнала карма: в Мелітополі в авто підірвали дочку "гауляйтера" з чоловіком – фотоВідео

13:17

Українець повернувся з російського полону з відрізаними пальцями і ступнями

13:14

Європейці прогнулися: що буде з російським газом у ЄвропіПогляд

13:12

Астрологічний прогноз на червень-2022: чого остерігатися і яким справам присвятити місяцьВідео

13:11

Шокував навіть Скабєєву: депутат Держдуми запропонував викрадати західних політиківВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 3 червня 2022: Левам – віщі сни, Стрільцям – небезпечні авантюри, Водоліям - розчаруванняВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 2 червня 2022: Ракам – гроші, Терезам – борги, Стрільцям - сімейні проблемиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти