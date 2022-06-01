У НАТО різко висловилися про ядерний шантаж Путіна

НАТО й надалі стежитиме за поведінкою Росії, в тому ж числі за ядерними навчаннями і риторикою, яку використовує очільник Кремля Володимир Путін.
Загроза застосування Росією ядерної зброї все ще існує, але НАТО пригрозило Москві тим, що цей крок абсолютно змінить війну, йдеться в заява генсека Альянсу Єнса Столтенберга.
За словами Столтенберга, НАТО й надалі стежить за поведінкою Росії, в тому ж числі за ядерними навчаннями і риторикою, яку використовує глава Кремля Володимир Путін.
Генеральний секретар зазначив, що ядерний шантаж є небезпечним і підвищує напруженість, проте Росія досі не змінила своєї позиції з цього приводу.
"Ми нагадуємо Росії, що вони погодилися з тим, що ядерна війна не буде виграшною, тому її не можна починати. Використання ядерної зброї Росією абсолютно змінить цей конфлікт", - зазначив Столтенберг.
Загрози Росії ядерною зброєю
Колишній директор Інституту національної пам'яті Володимир в'ятрович сказав, що Путін може завдати ядерного удару або по Україні, або по одній з країн НАТО. За його словами, Путін може зважитися на такий крок і вдарити по союзній Києву Польщі, територією якої йде допомога українській державі.
В Американському інституті вивчення війни раніше заявили, що Росія може анексувати захоплені частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Після цього Путін може погрожувати ядерною зброєю, щоб не допустити звільнення регіонів в ході контрнаступу армії України.
Посол у Німеччині Андрій Мельник вважає, що якщо Україна вступить до НАТО, загроза атомної війни повинна знизитися. На його думку, в такому випадку Путін зрозуміє-ядерний удар по Українській державі обернеться такою ж точно відповіддю.
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