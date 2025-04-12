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Заморожені активи РФ: Мадрид пропонує витратити гроші на оборону Європи

Віталій Кірсанов
12 квітня 2025, 17:34
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В Іспанії вважають, що європейським країнам потрібно всім разом інвестувати в оборону, яка є суспільним благом.
Карлос Куерпо
Карлос Куерпо / Колаж Главред, фото: УНІАН, facebook Carlos Cuerpo

Коротко:

  • Новий фонд має наповнюватися за рахунок активів РФ у розмірі 227 млрд дол
  • Німеччина і Бельгія виступають проти цієї ідеї

Іспанський міністр економіки Карлос Куерпо запропонував створити фонд із використанням коштів із заморожених активів Центробанку РФ. На його думку, таким чином можна буде профінансувати масштабні європейські оборонні проєкти та військову допомогу Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

"Настав час для європейської солідарності у справі підтримки України та країн біля східного кордону Європи", - заявив Куерпо.

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За його словами, європейським країнам потрібно разом інвестувати в оборону, яка є справжнім суспільним благом, що "приносить користь нашим громадянам і зміцнює нашу економічну безпеку".

Наповнення запропонованого Іспанією нового фонду відбуватиметься за рахунок заморожених у Європі російських активів у розмірі 227 млрд доларів, які здебільшого зберігаються в депозитарії Euroclear у Брюсселі. Саме цими коштами і можуть бути профінансовані пакети військової допомоги Україні.

ЄС необхідно знайти додаткові варіанти для виправлення багаторічного недофінансування оборони.

Однак проти ідеї використання заморожених російських активів наполегливо виступають деякі країни, включно з Німеччиною та Бельгією.

Доля заморожених російських активів - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія висловила готовність дозволити використання заморожених у Європі активів на суму понад 300 мільярдів доларів для відновлення України після війни, але наполягає, щоб частина цих коштів була спрямована на окуповані нею території. Про це повідомляє Reuters.

Президент США Дональд Трамп демонструє впевненість у своїх переговорних можливостях щодо завершення війни в Україні. Водночас ЄС має свій вагомий інструмент впливу - заморожені російські активи на суму 200 мільярдів євро, що можуть суттєво змінити хід переговорів і посилити тиск на Москву. Про це пише Politico.

Деякі країни ЄС разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн виступають проти передачі Україні заморожених активів Росії. Як зазначає Politico, Європа може піти на арешт цих коштів, щоб забезпечити собі місце в переговорах між США і РФ. Серед країн, які виступають проти передачі активів Києву, називають Францію, Німеччину, Італію та Іспанію, а також самого президента Єврокомісії.

РФ намагається повернути свої активи обсягом 300 млрд доларів, які були заморожені на Заході після початку повномасштабного вторгнення. Про це розповів на брифінгу президент України Володимир Зеленський.

Більше важливих новин:

Заморожені активи РФ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну західні країни заморозили активи Центрального банку Росії на суму близько 300 мільярдів доларів. Частина прибутку від цих коштів уже спрямовується на допомогу Україні.

Наприкінці липня ЄС передав Україні перший транш із доходів активів РФ. Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ці гроші призначені для підтримки оборони і відновлення України.

Наприкінці жовтня стало відомо, що Велика Британія виділить Україні майже 3 мільярди доларів, використовуючи заморожені російські активи. Кредит від Британії призначений для бюджетної підтримки військових витрат України. Він спрямований на те, щоб країна інвестувала гроші в ключове обладнання для підтримки своїх зусиль у війні, розв'язаній Росією. Йдеться про протиповітряну оборону, артилерію та "ширшу підтримку обладнання".

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